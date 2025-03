Elisa Blázquez, nutricionista, aconseja no tomar esta carne más de dos veces por semana para evitar "problemas inflamatorios"

Este jueves 20 de marzo se celebra el Día Internacional Sin Carne, una jornada que invita a reflexionar sobre el impacto del consumo de carne en la salud y el medio ambiente. En 'La Tarde', la nutricionista Elisa Blázquez ha analizado si realmente comemos demasiada carne y cuáles son las mejores opciones para nuestra alimentación.

Los datos son claros: en España cada persona consume 39 kilos de carne al año, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 21 kilos. “Consumimos más de lo aconsejable, aunque en otros países como Estados Unidos la cifra es aún mayor”, explica Blázquez.

El problema no es solo la cantidad, sino también la calidad y el tipo de carne. “Muchas familias consideran que si no hay carne en la mesa, no han comido. Pero lo importante es que la dieta sea variada y equilibrada”, advierte la nutricionista.

Carne sí, pero de calidad y con moderación

Blázquez recuerda que la carne es un alimento con una alta densidad nutricional, ya que aporta proteína de calidad, hierro hemo y vitamina B12, fundamental para el organismo. Pero no todas las carnes son iguales. “La clave está en priorizar las carnes blancas como el pollo, el pavo o el conejo, y reducir el consumo de carne roja y procesada. No hay que eliminar la carne, pero sí consumirla con cabeza”, señala.

Alamy Stock Photo Carnicería con jamones ibéricos típicos en un gran mercado del centro de Barcelona. España

¿Qué carne debemos evitar?

Los embutidos y las carnes procesadas son las opciones menos recomendables. “Si miras la etiqueta de algunas salchichas, ves que llevan más aditivos y féculas que carne”, explica Blázquez. Lo mismo ocurre con hamburguesas industriales y productos ultraprocesados.

En cuanto a la carne roja, su consumo excesivo puede aumentar la inflamación en el cuerpo y afectar al sistema digestivo. “No es necesario eliminarla, pero sí limitarla a una o dos veces por semana, eligiendo siempre cortes de calidad”, recomienda.

Una alternativa interesante es la carne de pasto o ecológica, que proviene de animales criados en libertad y alimentados de forma natural. “Estos animales tienen un perfil de grasa más saludable, con más omega-3, que es antiinflamatorio”, explica la experta.

El mensaje es claro: no se trata de eliminar la carne, sino de consumirla con moderación y de buena calidad. “La recomendación ideal sería dos veces por semana, con porciones de unos 150-180 gramos”