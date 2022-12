El ejemplo económico con el que Trías de Bes explica la derrota de España en Qatar: "Ya lo intentó Sarkozy"

El economista Fernando Trías de Bes analiza este miércoles en La Tardela derrota de la Selección Española de Fútbol contra Marruecos, pero desde un punto de vista económico, analizando las formas y aspectos de una empresa comparados con el equipo nacional de fútbol. Incluso el experto se lanza a poner un ejemplo económica que echa por tierra la excusa de los jugadores para perder en el partido de octavos de final, recordando que es algo que se le ocurrió a “Sarkozy”, ex presidente francés.

Y es que las lecciones del fútbol también son aplicables a otros ámbitos de la vida, incluso la economía. A Luis Enrique se le ha reconocido la confianza, el carisma, la actitud positiva, la buena dirección de equipos, pero el resultado ha sido nefasto. La Selección no aprendió de sus errores y eso es aplicable a la situación económica en la que vivimos. ¿Podemos sacar lecciones para nuestra vida diaria?









La relación entre Luis Enrique y la página de inicio de Google



“La suerte influye y en el mundo empresarial también, puedes tener el mejor producto, la mejor marca o el mejor equipo y no necesariamente vas a triunfar”, matiza el economista, Trías de Bes sobre la comparación entre el fútbol y la economía respecto al factor suerte. “Los factores hexógenos son aquellos que tú no controlas como, por ejemplo, lo que hace la competencia, y entre esos factores está la suerte”, apunta.

Sobre el peso del líder y el papel de Luis Enrique, el experto ha querido recordar al dream team del Barcelona que acabó ganando una Eurocopa y el Mundial: “el entrenador daba un poco igual, era tal equipazo que el líder tiene menos peso”. “Ahora bien, el líder lo puede estropear, te la puede liar parda”, apunta. Así, explica que en economía es lo mismo, “un ministro de Economía o un presidente te lo puede estropear. La política económica que funciona es la que no pone trabas, la gente sabe buscarse la vida, lo único que hay que hacer es no ponerlo difícil”, añade.









De hecho, pone el ejemplo de la persona encargada de componer el frontpage de Google y le dijo al propio Trías de Bes que su trabajo era asegurarse de que no entre nada, que nadie lo estropee. “Tiene tanta audiencia que hay mucha gente que quiere meter cosas... Al final, en economía y fútbol, se trata de que el líder no la líe”.

El ejemplo económico de Trías de Bes para la derrota de España



“El mismo equipo que mete 7 goles a Costa Rica no es capaz de meterle un gol a Marruecos, es que el rival también existe y eso pasa también en el mundo empresarial”, subraya el economista en La Tarde. Destaca así que hay mucha gente que le ha ido mal porque menosprecia al contrario y recuerda la frase de un famoso magnate “Yo nunca me creo que soy el líder, siempre estoy asustado de lo que puede hacer la competencia”.

Por último ha querido poner un ejemplo económico francés de hace sólo unos años para responder explicar la derrota de España y por qué no importa el buen juego del equipo, como argumental algunos jugadores: “Me acuerdo de lo de “jugamos como nunca y perdimos como siempre”. Un país con determinado bienestar pero un mal PIB no se tiene en cuenta. Hubo un proyecto de Sarkozy que quería que se midiera la felicidad dentro del PIB, la Felicidad Interior Bruta, pero los economistas dijeron que no, que son goles, es dinero”, comenta. “Que ganaste se acuerda todo el mundo, no de quien jugó mejor”, concluye, antes de recordar el caso de Bután, un país con un gran índice de felicidad a pesar de tener un PIB muy bajo.

GR2241. RAYÁN (CATAR), 06/12/2022.- Hakim Ziyech (d) de Marruecos disputa un balón con Rodri de España hoy, en un partido de los octavos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Marruecos y España en el estadio Ciudad de la Educación en Rayán (Catar). EFE/ Rodrigo Jimenez









Por último, también ha destacado que, al igual que en el fútbol, en la economía el árbitro es muy importante: “El árbitro es el regulador, y te cambia las reglas del juego cada dos por tres, la introducción de un impuesto al azúcar, por ejemplo. Un cambio en la normativa te destroza la estrategia de cualquier empresa”, concluye.