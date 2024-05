El reto de los cuatro abuelos moteros de Lugo durante el mes de mayo: su increíble viaje

Cuatro lucenses, entraditos en años, han emprendido la conquista de España en moto. Son Lito, Alfonso, Beningno y Suso. Tres de ellos ya jubilados y uno cerca. El más joven tiene 60 años, el más veterano 74, pero tienen claro que la edad no les va a parar.

Es la segunda vez que van a dar la vuelta a España sobre dos ruedas, y lo hacen cabalgando sobre dos Hondas de 1800 cc y dos BMW de 1200 cc.

Arrancaron el miércoles 1 de mayo desde Lugo, bajaron a la zona de Andalucía y subirán por Levante, a razón de 400 kilómetros por día. Las primeras etapas llevan contratados los alojamientos, luego..., lo que vaya surgiendo.





Se quitan los cascos y ... sorpresa

La gente alucina cuando les ve llegar, "primero porque las motos son grandes, pero la sorpresa es cuando quitamos los cascos y nos ven las canas, o sin pelo, y nos dicen 'coño es que yo pensé que erais unos chavales', quién dijo que no somos unos chavales", nos cuenta Lito entre risas.

No hay edad para la aventura y ellos cuatro tienen muchas que contar y anécdotas, como el año pasado cuando se perdieron por Málaga, cada uno se fue por un lado con tantos carriles a la entrada de la ciudad.

Explican que no es la libertad lo que engancha sino la sensación de ir en la moto, "sientes que nada ni nadie te molesta, es una sensación especial". Cuentan que "cualquier broma o vivencia que en otras condiciones te podría hacer cosquillas y vas en la moto y no, es como si toleraras todo, no te enfadas con nadie". La convivencia entre los cuatro es "genial, sin problemas".





No les da vértigo andar por ahí en la carretera tantos días. Suso explica que van con respeto, "porque respeto hay que tenerlo siempre en una moto, en todos los vehículos, pero en una moto más, es básico y fundamental, pero el respeto no quiere decir miedo".

Amigos por todo el mapa

En su camino van haciendo amigos y contactando con otros moteros. Tal como nos cuenta Lito, los moteros tienen muy buen rollo en general, de hecho "somos los únicos que nos saludamos cuando nos cruzamos". Muchos se van conociendo en concentraciones y así tienen amigos por distintos puntos del mapa.

Ellos cuatro también quieren hacer una concentración en Lugo, pero les está resultando dificil por los papeleos. Nos cuentan que los ayuntamientos tardan mucho en dar los permisos porque dan muchas vueltas a las cosas.

La travesía

Pero antes de eso están disfrutando con su vuelta a España: ya han hecho parada en sitios como Cantagallo (Salamanca), San Martín de Trevejo (Cáceres), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Ronda -donde se han cogido una casita para descansar un par de días-, Grazalema de Málaga y Carchelejo (Jaén).

Van sin prisas y sin horarios aunque con una fecha en el calendario, el 14 por la noche Lito tiene que estar de vuelta en Galicia porque el 15 de mayo le entregan en Vigo la Buzzy del 57 que se acaba de comprar. Será la cuarta moto en su garaje.

Hasta entonces se pasan la primera quincena del mes disfrutando de la vida y del mundo del motor. Y cada etapa la culminan con una buena cena juntos. ¡Hay que disfrutar!