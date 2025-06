El duro testimonio de una víctima de violencia de género: "Gracias a esa persona"

Solo en las últimas horas, otras tres mujeres se han sumado a la lista de asesinadas por violencia de género en España. Ya suman 18 en este 2025. El último caso lo ha dado a conocer la Delegación del Gobierno en Asturias, que ha confirmado que el cadáver encontrado en un piso de Gijón corresponde a una mujer de 49 años llamada Susana. Susana, que desapareció en mayo, habría muerto asesinada a manos de su pareja. El hombre ha sido detenido y pasará a disposición judicial.

Además, poco antes, otra noticia similar nos llevaba a Algemesí, Valencia, donde un hombre de 34 años ha matado a su pareja de 42, Alejandra, y al hijo de ambos, Samuel, de tres años. No existían denuncias previas por violencia machista, pero aquellos que conocen a la pareja sabían que ya habían vivido escenas de maltrato. La última, dicen, hace unos 20 días.

Estos asesinatos se suman al de otra mujer de 62 años en Getafe, que también ha sido asesinada a manos de su pareja. Dicen los vecinos que en este caso escucharon gritar a la mujer "mi marido me mata".

aumento del número de denuncias

En el caso de Algemesí, en el que el hombre ha acabado con la vida de su pareja y el hijo de ambos, Alejandra no había denunciado y, por tanto, no estaba registrada en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). Sin embargo, cada vez hay más mujeres que se atreven a dar ese paso, que denuncian, que pierden el miedo a ir a comisaría. Según el Consejo General del Poder Judicial, solamente en los tres primeros meses de este año se registraron 47.865 denuncias por violencia de género. Esto supone un aumento del 4,28% respecto al mismo periodo de 2024. O lo que es lo mismo, 532 denuncias al día.

el caso de vanesa

Detrás de los datos siempre hay historias, personas con nombre y apellidos. Es el caso de Vanesa, que ha dedicado casi toda su vida a ayudar a mujeres víctimas de la violencia machista. Sin embargo, Vanesa pasó de trabajar con mujeres maltratadas a convertirse en una de ellas.

"Mi relación era una relación normal, sin problemas. Nunca hubo, hasta el momento en que pasó el hecho, violencia. Yo pedí romper la relación, pero la persona que tenía al lado no quería", comienza relatando en 'La Tarde'. Al tiempo, Vanesa consiguió obtener una orden de alejamiento. Sin embargo, meses después, cuando ni ella misma creía que algo así podría volver a pasar, su expareja se saltó la orden de alejamiento y la agredió.

el valor para denunciar

Según le contaba a Pilar García Muñiz, no quiso esperar ni un momento. En cuanto consiguió salir de su casa, fue directa a denunciar. Se trata de una decisión, de una llamada telefónica, que, reconoce Vanesa, le cambió la vida: "Tengo que decir que gracias a esa llamada, a esa persona, no soy una de las víctimas. Puedo decir que estoy dándole voz a toda esa gente para que pierda el miedo y denuncie", relata.

orden de alejamiento

Tras denunciar los hechos, Vanesa consiguió obtener una orden de alejamiento de 200 metros y 2 años contra su expareja. Esta medida, reconoce Vanesa, no asegura una tranquilidad permanente: "Ahora mismo vivo tranquila porque sé que no está, pero cuando te enteras de que el agresor está cerca, ya no vives con esa misma tranquilidad", cuenta en 'La Tarde'.

falta de recursos

Vanesa cuenta ahora con el apoyo de su abogada, Ana María Cavaleiro, quien recuerda cómo fue su primer encuentro con ella: "Cuando escuché su relato fue algo desgarrador", relata. Ana María tiene claro que la asignatura pendiente en este caso es la falta de recursos: "No puede ser que la policía custodia de Vanesa tenga 98 mujeres a su cargo. Es muchísimo. Son cinco policías que se encargan de proteger a estas víctimas en una ciudad de más de 100.000 habitantes. Tampoco puede ser que tengamos solamente 15 horas para atender a usuarias”, señala.

Ana María también tiene claro que es necesaria una aportación económica: "Si queremos prestar un servicio adecuado es necesario que se ponga dinero encima de la mesa. No se puede perder el dinero en publicidad y campañas, el dinero hay que ponerlo en proteger a las víctimas", demanda la abogada.

Por su parte, Vanesa reclama más medios: "Tiene que haber más formación y más especialistas". En la misma línea, también pide "que nadie se calle. Tenemos que ayudar a esa gente que no quiere denunciar por miedo. Yo pude ser una víctima más y salí, me escapé".

teléfono de atención a las víctimas

El teléfono de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista es el 016. Es un número gratuito que no deja rastro en la factura telefónica. Asimismo, el Sistema VioGén, que cuenta con agentes de policía asignados y un seguimiento personalizado, es clave para proteger de estas agresiones.