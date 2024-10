El curioso y caro método de Luis, de 76 años, para evitar perder la memoria y tener alzhéimer: único en España

Uno de los miedos que más común es al ser humano, es el de envejecer. Y aunque no debería ser malo de por sí, porque lo que indica es que se ha vivido mucho y la vida es un regalo, implica es un deterioro físico y cognitivo.

Es cierto que, cuando uno es joven, piensa poco en cómo será su vida cuando tenga más edad, pero la senectud está en el horizonte siempre y hay que ir aceptándola conforme se va creciendo.

Y, además, envejecer, como todo en esta vida, tiene su parte buena. Por ejemplo, que la experiencia te avala para los próximos pasos que quieras dar, o que tienes más tiempo libre después de toda una vida trabajando.

Y sí, eso significa, por supuesto, poder dedicarte enteramente a estar con tu familia, amigos, y también a tus hobbies y esas cosas que siempre quisiste hacer, pero para las que nunca tenías tiempo.

Con ese tiempo, puedes, además, volverte todo un experto en esa materia en concreto. Y si no, que se lo digan a Luis Abelleira, un anciano de Lugo, de 76 años, que ha hecho de su hobby algo único en España.

El caro método que solo practica él en España

Luis es de Lugo, tienes 76 años y ha hecho algo increíble en España: ser el único en algo. Y es que, cuando se cansa de todos los papeleos que tiene que hacer al día, sale a volar.

Uno podría pensar que lo decimos de forma irónica, pero, lo cierto es que no. Sale a volar de forma literal, en un helicóptero fabricado en 1948 (el año en el que nació Luis) que solo él posee en España. No solo es que lo tenga él, es que no hay otro en nuestro país. Es el Bell 47.

Alamy Stock Photo Bell 47

Para que te hagas una idea, él empezó a pilotarlo con unos 16 años , y se sacó la licencia un año después. Es, por tanto, el único piloto en España con ese “carnet” para volar este helicóptero.

“Cuando yo tenía 16 años, en el aeródromo de Lugo se había decidido por parte del ministerio de Defensa llevarse tres hangares que había. El alcalde de Lugo consiguió crear el real aeroclub de Lugo y pedir que el hangar para la actividad que se preveía realizar, ahí empezó todo” contaba en 'La Tarde'.

Sin embargo, no todo fue perfecto al inicio, porque sufrió un accidente con ese helicóptero, que le hizo replantearse todo.

“Cuando compré el helicóptero, tuve un accidente, quedó hecho polvo y yo me rompí tres o cuatro vértebras y los tobillos, pero sobreviví. Se cayó por culpa mía, el copiloto se apoyó en un mando con presión y no me dejó tirar para arriba y caímos al suelo” comentaba.

Tiempo después, compró el segundo helicóptero, el que tiene a día de hoy y que es único en España.

Le mantiene activo y le ayuda a no tener alzheimer

Dice que este helicóptero, que es único en España, tiene sus ventajas para seguir pilotándolo a día de hoy, como que “utiliza gasolina de avión, puede utilizar incluso de coche, y en Rozas no tenemos gas y tenía fama de ser la madre de los pilotos”.

A sus 76 años sigue usándolo, sobre todo, los fines de semana. “Me acerco a la costa o por la zona de Lugo, lo uso bastante para fastidiarle la merienda o el desayuno a los amigos” decía con mucho humor.

Pero, sobre todo, este helicóptero hace algo muy bueno por él. “Me mantiene alerta, todo para que no me pille el alzhéimer y mantenerme activo” explicaba.

Alamy Stock Photo Ribadeo, Lugo, Galicia

Eso sí, un método un poco caro, porque si se le estropea alguna pieza, tiene que comprarla en Estados Unidos, porque “tienen fábricas que hacen todas las piezas”.

“Tengo unas 5000 horas de vuelo, tuve una época en la que lo utilizaba para hacer fotografía aérea. Siempre me han gustado las manualidades, ahora estoy restaurando un coche antiguo y recuperando ese patrimonio antiguo, que en este país no se valora mucho” sentenciaba.