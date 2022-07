Radioaficionados: conoce al grupo de amateurs que se ha propuesto hacer de su hobby un bien común y duradero

Sin duda, es aquí en COPE, nuestra casa, donde sabemos lo que es la pasión por hacer radio. Y no solo eso, sino que además compartimos esta razón de vivir con los que siempre están ahí y nunca fallan: los radioaficionados. Este, cada vez más amplio, grupo de amateurs se ha propuesto hacer de su afición un bien común y duradero. Si por algo se caracteriza su labor es que es exclusivamente personal y sin fines de lucro. Quieren dar a conocer la verdad y es que autoformarse en la disciplina radiofónica es mucho más sencillo de lo que se piensa. Por eso, Eduardo, un radioaficionado experimentado en la materia, viene a detallarnos en qué consiste este pasatiempo.

Para empezar, Eduardo quiso argumentar por qué la radio tiene tanto valor para él a nivel personal y a nivel profesional: “Al final la radioafición es un hobby y a mí me ha aportado muchísimo. Aparte de hacer grandes amigos y tener grandes momentos para charlar y para conocer, me ha servido para aprender mucho. Queremos romper algunos tabús que hay sobre este hobby. Creo o creemos que hay gente que se cree que lo que hacemos es estar sentados hablando y hacer una simple forma de charla, y es mucho más que eso. Aprendemos mucha electrónica, practicamos un montón de cosas. Vamos a profundizar un poquito más. A mí, por ejemplo, me encanta el contacto con otros países, desde niño me imaginaba hablando con países lejanos, poniendo chinchetas en un mapa, imaginándome como sería esa zona... De hecho, cuando hablamos con algún país o con cualquier persona nos mandamos una tarjeta que es una tarjeta física y la guardamos como recuerdo”.

Además, Eduardo no estaba solo en esta visita a 'Poniendo las Calles'. Le acompañaban Luis, quien en su primera intervención explicó lo fácil que es empatizar y hacer que los oyentes formen parte de tu vida: “Es gente que en un principio no conoces, pero que al final se convierte en una segunda familia con la que compartes muchos ratos y los disfrutas. Se pone la carne de gallina cuando consigues hacer una llamada y de repente entre el ruido ese aparece un indicativo y escuchas Namibia, escuchas Japón... Y bueno, te pones a pegar saltos en el salón y la verdad es que la familia te mira un poquito raro”.

De hecho, el propio Luis se ha atrevido a contar esta anécdota: “Yo tengo un gran recuerdo personal de una noche de después de cenar, porque tenía que coincidir con la emisión de Televisión Española para no hacer interferencias a los vecinos principalmente. Entonces escuchar ahí en el salón entre un ruido tremendo a un señor que hablaba unas cosas rarísimas y decían: “qué hace este señor, qué hace mi padre hablando con este señor a las 12 de la noche, qué es un ruido aquí tremendo, qué estarán hablando”. Y lo recuerdo con un cariño tremendo, lo echo mucho de menos ahora”.

Y cuando Eduardo lo volvió a coger el testigo, también comentó un recuerdo muy agradable y señaló la capacidad de la radio para conectar con gente de cualquier parte del mundo: “Cuando yo me casé, a uno de los testigos de mi boda le conocí muchos años antes gracias a este hobby. Al final la gente se hace auténticas amistades, o bien cercanas y físicas que se quedan, o bien con gente de otros países o continentes con las que tienes incluso amistad y con la que coincides en muchas ocasiones. Y dices mira, aquí está este con el que he hablado en varias ocasiones de Argentina, de Chile... Tenemos además una ventaja muy grande con nuestro idioma, es uno de los más hablados en superficie en el mundo y tenemos mucha facilidad para poder contactar con países que están muy lejanos, y con eso estableces esa relación personal. Pero hay mucha más actividad detrás. Aparte está también la parte de aprendizaje, de electricidad, de construir tus propios equipos. Porque al final ser radioaficionado no es elitista, es un hobby con el que podemos hablar con otras personas gracias a nuestro mismo hobby. Te puedes construir tu propio equipo muy sencillo con una batería y una antena que es fácil de construir y equipos de radio que tenemos en casa, cuando hay un corte de suministro eléctrico podemos establecer una comunicación muy rápidamente, poder contactar y poder suplir esa falta de comunicación”.