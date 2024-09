El piloto Perico Durán, sobre los retrasos por incidencias técnicas en un vuelo: “Es una buena señal”

Una de cada tres personas en el mundo tienen miedo a volar. Pero todos tenemos ese atisbo de duda cuando nos subimos a un avión. ¿Qué es más peligroso, el despegue o el aterrizaje? ¿Qué son las turbulencias?

Perico Durán ha llevado a más de un millón de pasajeros de forma segura a su destino. Gracias a él, piloto de vuelos comerciales en Iberia, muchas personas se atreven a subirse a un avión y hoy ha visitado Herrera en COPE.

Muchas personas le escriben a través de redes sociales por ese miedo a volar en busca de consejos. Perico ha explicado que cuando hay un retraso por una incidencia técnica “es una buena señal. Cuando se para un embarque por una cuestión técnica se busca que el avión esté al cien por cien para volar. Puede que un ordenador haya dejado de funcionar...y para eso tenemos pantallas que nos avisan de esos fallos”.

También ha reconocido que antes de pilotar “voy con mucho tiempo de antelación al aeropuerto porque me gusta disfrutar de la calma previa al vuelo. Voy hasta tres horas antes de un vuelo largo. Me voy a tomar un café, a la sala VIP... me lo tomo con mucha calma”.

Perico Durán ha explicado que ha vivido situaciones tensas antes de un vuelo, como cuando “una mujer, a punto de despegar dijo que no podía. Íbamos a Roma y no pudo despegar. La tuvimos que dejar en el aeropuerto antes de salir”

También ha querido remarcar que "una cosa es volar y otra pilotar. Volar, vuelas desde el principio, pero no pasas todas las horas agarrado a los mandos pilotando. El piloto automático hace lo que tú dices que haga y de forma más suave. Es como una calculadora...”.

Por último, Perico ha reconocido que ha visto imágenes sobre accidentes aéreos, “y cuando ves esas imágenes, impacta. Te imaginas la situación de la gente de ahí dentro. Lo veo solo una sola vez e intento no verlas más”.