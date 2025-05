Lo que haría Juanma Castaño en el último partido de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid: "Uno grandísimo"

Publicado el 01 may 2025, 16:42

La derrota del Real Madrid contra el Barcelona en la final de la Copa del Rey ya parece cosa del pasado y es que de quien más se está hablando es de Carlo Ancelotti y de su futuro en el banquillo del equipo blanco. El italiano tiene pie y pedio fuera del conjunto madridista, pero su salida todavía no es oficial.

Cargando…

A VUELTAS CON EL FUTURO DE CARLO ANCELOTTI

La Confederación Brasileña de Fútbol, desde el Mundial 2022, sigue muy de cerca los pasos del ahora entrenador del Madrid y su interés por contratarle ha ido creciendo año tras año. Todo apuntaba a que la firma del contrato estaba cercana, pero este martes todo saltó por los aires cuando se detuvieron las negociaciones.

CORDONPRESS Carlo Ancelotti, durante la final de la Copa del Rey

Ancelotti, en un principio, viajó a Londres para reunirse con representantes de la CBF; sin embargo, tal y como pudo saber la Cadena COPE, esa escapada se produjo debido a motivos personales y no para reunirse con Brasil. El Real Madrid, en todo momento, tuvo constancia del desplazamiento del técnico italiano y el club no le pondrá trabas a la hora de salir del equipo dada a la gran relación que existe con Florentino Pérez.

Miguel Ángel Díaz informaba el pasado domingo de los planes de futuro del Madrid con 'Carletto' tras la derrota en la final de la Copa del Rey. Todo apuntaba hacia una salida a la conclusión de LaLiga y que no se iba a sentar en el banquillo blanco en el Mundial de Clubes, pero todavía no hay nada claro.

Y a todo ello habría que sumar la irrupción de Arabia Saudí; aunque la prioridad de Ancelotti siempre ha sido: Real Madrid, Brasil y Arabia Saudí. Pese al pequeño contratiempo, la opción de ser el seleccionador brasileño sigue la opción más probable.

CORDONPRESS Abrazo entre Florentino Pérez y Carlo Ancelotti en Wembley, tras la conquista de la Liga de Campeones por el Real Madrid

Durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE se habló de la última hora del futuro de Carlo Ancelotti y Santi Cañizares intentó dar una explicación al frenazo en las negociaciones entre el técnico italiano y Brasil.

"Es una cuestión personal, de si él se encuentra o no se encuentra cómodo en su casa. Es entrenado y si quiere seguir entrenando porque es su vida y que eso es lo que le permite sentirse 'vivo'... pues entrenará a otro equipo o lo que sea", empezaba comentando el exjugador.

CORDONPRESS Carlo Ancelotti, en el banquillo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Y añadía: "También puede decir que acaba en el Real Madrid, que se ha desgastado lo suficiente, y que ahora quiere descansar y disfrutar de otras cosas. Es una situación muy personal y que cada uno la vive de una forma, teniendo en cuenta la vida familiar y las prioridades".

Tras ello, Juanma Castaño preguntaba a Miguel Ángel Díaz cuál es el último partido de Liga del Madrid. Y al conocer que es contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, el director de El Partidazo de COPE dijo: "Yo creo que el Madrid tiene que montar un grandísimo homenaje a Ancelotti ese día".

Paco González, por su parte, explicaba: "No estará anunciado su cese, aunque será una cosa cantada. Yo no creo que si el Real Madrid se está jugando algo lo anuncie, pero si no está jugando nada... a lo mejor anuncian algo tres días antes". Opinión con la que Miguel Ángel Díaz se mostraba de acuerdo y agregaba que tras el Clásico contra el Barcelona del próximo 11 de mayo podrían ir anunciándose cosas del futuro del Real Madrid.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.