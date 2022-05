¿Cuáles son los pros y las contras del pago fraccionado de las compras online?

El adquirir productos en internet es algo cada más frecuente en la sociedad actual. Por ello, la existencia de aplicaciones online facilitando realizar compras desde ellas con la opción de pago fraccionado sin intereses es cada vez mayor. Una facilidad más que se ha tratado en 'La Tarde'.

Para ello se ha contado con Fernando Trias de Bes, economista y escritor que conoce el sistema de pago fraccionado sin intereses, pero se sorprende de la cantidad de aplicaciones que permiten realizar la transacción económica desde ese método. "Están arrasando", explica el experto reincidiendo en que la cantidad de personas, especialmente jóvenes, que se dan de alta y lo están usando está en auge. Es tal la cantidad de compras que se realizan por este sistema que el economista explica que las start-up que se encuentran en Bolsa, están aumentando sus valores de forma considerable.









Un sistema que no tiene nada negativo

El propio Fernando Trias de Bes reconoce que esta forma de pago no tiene "nada de malo, es un mecanismo que funciona y que no tiene nada negativo". El pago aplazado está analizado por los sociólogos a través de un término denominado 'pain of paying' que es el dolor por realizar el pago. Este sistema a plazos es el que más reduce esta molestia psicológica. De hecho, el economista ha dejado claro que ese pago fraccionado aumenta la probabilidad de comprar más, según un estudio aumenta en un 40% el deseo de realizar más adquisiciones.

Entre los 'peros' expuestos está el que los jóvenes a partir de 14 años pueden registrarse en estas aplicaciones y llegar a este tipo de "financiación". Algo que en España no está legislado, pero en países del resto de Europa sí como por ejemplo Reino Unido. Las fintech, empresas que ofrecen servicios financieros a partir de la tecnología, muchas veces van por delante del legislador que regule su utilización, según el economista.

Son ademásmuy rápidas ya que a diferencia de que en pequeños comercio o en otras empresas tardan un tiempo en poder aceptar un crédito, algo distinto a lo que sucede en estas aplicaciones, que tardan apenas segundos. Además, se hace una consultas de las listas de morosos en nuestro país, y si no se aparece, se da el crédito. Explica el experto quee el negocio está en que el hecho "el comercio paga una comisión sobre la financiación", porque sabe que si ofrecen ese producto financiero puede acceder a un incremento del consumo que no tendrían en caso de no tener este sistema de financiación.









Recomienda planificación de gastos

Una de las recomendaciones dadas por el experto es el hecho de realizar una planificación y tener apuntadas las compras realizadas por este método. Ya que en caso de no poder hacer frente a los pagos fraccionados que se deben realizar pueden llegar los pagos con un interés más que considerable, un 31% a la que se empieza a no realizar los pagos. "La castaña de cuando no se paga es tremenda", explica.

Este problema llega debido a que las nuevas generaciones son menos proclives a tarjetas de crédito, al crédito tradicional, y este tipo de sistema que es perfecto para ellos. Pero cabe destacar que con la tarjeta de crédito te dice el dinero que dispones y lo que tienes comprometido pagar. De esta manera, eres consciente de lo que tienes y de lo que debes ingresar. Algo que no sucede con estas aplicaciones siendo en muchos casos inconsciente de lo que debes pagar y del dinero que tienes para poder gastar. Por ello, reincide en realizar planificaciones y llevar una hoja de gastos para que no sucedan estas situaciones.