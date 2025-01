El complemento en tu vestuario para bajar de dos horas en una maratón: recomendado por expertos

Mejora tu estado físico y, sobre todo, el mental. Da paz, te ayuda a cumplir objetivos y te impulsa a ser mejor cada día. Te hablamos del deporte que, sobradamente, ha servido para hacer mejor al ser humano.

Sabemos que es bien complicado empezar a practicarlo, que cuesta mucho entrar en rutina y crear un hábito, y que el hecho de lo que cuesta físicamente hacerlo puede crear rechazo en ti. Sin embargo, esa sensación después de practicar deporte debe valer para querer intentarlo una vez más.

Ayuntamiento de Lorca Participantes de una prueba deportiva escolar

Y si aun así no te gusta el hábito de hacer deporte, quizá es porque no hayas encontrado el que más va contigo y en el que de hecho disfrutes practicándolo.

Sea como sea, en 'La Tarde' sí vamos a hablar hoy de deporte, pero de una forma un poco diferente: del vestuario. No, no vamos a dar ninguna lección de moda, sino de algo que puede ayudarte a mejorar el rendimiento.

Especialmente, si eres de los que les gusta y disfrutan de las carreras.

El complemento que te ayuda a bajar tu marca en una maratón

A lo largo del año hay cientos de maratones en diferentes lugares del mundo, y son muchos los aficionados que hacen diversos circuitos para poder llegar a todos. Más que esa afición por el deporte y por correr, es por cumplir metas y seguir retándose a uno mismo.

Tanto, que lo que sueles querer es bajar tu marca personal y hacerlo cada vez mejor. Ni que decir tiene cuando se trata de deportista de élite.

Y si todo esto requiere muchísimo entrenamiento, paciencia, y otra vez entrenamiento, hay un complemento en el vestuario que podría ayudarte a hacerlo cada vez mejor: las conocidas como súper zapatillas.

Sus precios, ahora mismo, están disparados y hasta los propios deportistas tienen que hacer lista de espera para comprárselas. ¿El secreto? Sus componentes.

Imagen de la prueba de 2023

Llevan unas placas de fibra de carbono y espumas de tecnología avanzada que mejoran el rendimiento. Son ligeras (pesan como si fuera una pluma, prácticamente) y son transparentes.

Con ellas, muchos deportistas bajan de las dos horas en una maratón. En cuanto a los precios, varían desde los 250 euros, que serían las más sencillas, hasta las 550, que son de la gama más alta.

Roberto Cejuela, doctor y profesor de Ciencias del Deporte y entrenador, explicaba en 'La Tarde' que este tipo de zapatillas comenzó a hacerlas Nike y que fue pionero.

“La composición de los materiales le dan una capacidad de impulsón a cada zancada mayor, el poder acumular carga de entrenamiento hace que tengan mayor recuperación para mejorar el rendimiento. Está por ver cómo influye en los entrenamientos” explicaba.

Por supuesto, él mismo decía, es recomendable su uso, aunque están más orientadas al élite y también al ejercicio en ruta. “Estará dentro de la estrategia de cada entrenador el cuánto y cómo las usamos, teniendo en cuenta que son diseñadas para la ruta”.

Unos componentes que permiten mayor descanso

Chema Martínez es campeón de Europa de los 10.000 metros y avisa de que él ya ha empezado a usarlas. “Buena parte de la culpa la tienen las superzapatillas, ha habido tal boom que todas las marcas tienen sus propios prototipos. Si nunca te has puesto, es una sensación increíble de comodidad, es muy ligero, cuando te las pones en los pies te cambia la concepción de otras zapatillas” explicaba.

Tanto, que no solo sirve para ir más ligero y correr más, sino para obtener un mayor descanso después de la carrera. “Se nota el desgaste muscular en una maratón y con estas zapatillas no aparece tanto, terminas y no tienes la sensación de que no puedes subirte a una acera, interfiere en la recuperación y en el alto rendimiento”.

Javi López Villarrubia, es tres veces campeón de Españas de Cross y dueño de una tienda,y avisaba de la alta capacidad de estas zapatillas. “Las placas de fibra de carbono las tienen todos, las espumas reactivas, son muy ligeras. No resbala e incluso en agua reacciona bien. Tienes que adaptarte, llama mucho la atención el peso y es muy rígida” contaba.