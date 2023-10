¿Quieres reducir tu tiempo en una maratón? Un atleta olímpico desvela cómo deben ser tus zapatillas

¿Puede una zapatilla darle tanto a un atleta como para coronarle campeón del mundo? Los últimos récords en maratones parecen confirmarlo.

El keniano Kiptum conseguía este fin de semana en Chicago pulverizar el récord del mundo en una maratón. 42 kilómetros en 2 horas 35 segundos. Y a finales de septiembre era la etíope Asefa la que también batía un récord femenino del mundo en la maratón de Berlín con 2 horas 11 minutos. No es que corran...¡es que vuelan!





Pero hoy nos preguntamos hasta qué punto está ayudando la ciencia a ello. Exactamente, la ciencia que hay detrás de las zapatillas que emplean estos corredores. Unas zapatillas que destacan por su ligereza y que conoce bien Roberto Cejuela. Este profesor de ciencias del deporte de la Universidad de Alicante es entrenador de triatletas de élite.

"Están diseñadas para aguantar casi una competición de maratón solo, está su peso repartido en la suela de la espuma y placa de carbono. Por eso, su peso está reducido al mínimo posible para que cada detalle cuenta", explica el docente en los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

Zapatillas de usar y tirar, porque como máximo y en el mejor de los casos solo nos permitirían recorrer unos 100 kilómetros. Son tan ligeras que pesan 137 gramos, casi lo que un yogur y cuestan la friolera de 500 euros.

¿Qué tienen de especial? Y sobre todo, ¿hasta qué punto están ayudando a los corredores?

Todas estas preguntas las ha respondido en 'Mediodía COPE' Chema Martínez, triple medallista europeo y campeón en 10.000 metros y maratón. No te pierdas la entrevista en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





El deportista asegura que "ha evolucionado tanto la tecnología de estas zapatillas que facilita a los corredores que corran mucho más rápido, cansándose menos y con estos registros. Es una locura". Además, ha indicado que "pesan tan pocos los materiales y son tan delicados que aguantan dos carreras a lo sumo o un entrenamiento. Las zapatillas aparentemente tienen buen aspecto, incluso para vestir. Pero pierden funcionalidad y no serían capaces de dar esas prestaciones. Están limitadas para ese pequeño espacio corto de tiempo".

"La recuperación será mejor, compensa"

Solamente hay 521 pares en el mundo y "en subasta estaban en 2.800 euros. Hay gente que quiere hacerse con estas zapatillas".

¿Y cómo elige un atleta sus zapatillas? ¿En qué tiene que fijarse un aficionado? "La gran evolución ha sido la incorporación de la placa de carbono en la suela. Se denominan 'súper zapatillas' y son totalmente diferentes a lo anterior. Por eso, si una persona que quiere correr una maratón y utiliza las zapatillas con suela de carbono, se va a cansar menos, va a hacer más kilómetros y la recuperación será mejor. Compensa".

Por último, el atleta aconseja en 'Mediodía COPE' que se empleen unas deportivas normales para entrar y emplear este tipo de zapatillas para competir.

