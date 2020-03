¿Cómo afecta el coronavirus a los niños?

Pues sí,seguimos hablando del coronavirus. Ayer a última hora de la tarde a todos nos sorprendía esa recomendación de Sanidad de celebrar a puerta cerrada competiciones deportivas que impliquen a equipos de zonas de riesgo y que afectaba directamente al partido Valencia-Atalanta de Champions previsto para el próximo martes o el de baloncesto entre Valencia y Armani de Milán de este jueves. Cancelaciones de ferias, congresos, partidos y eventos médicos para tener a todo el personal sanitario disponible. Y es que según los últimos datos, en España hay ya cerca de 200 casos confirmados por coronavirus, de los cuales 14 son profesionales sanitarios, aunque al margen de esto, hoy me gustaría centrarme en un grupo concreto del que hasta ahora no habíamos hablado: los niños.

De momento en nuestro país hay 3 casos. Una niña de 4 años en la Comunidad de Madrid, asintomática, que ha dado positivo días después de que su padre viajara al norte de Italia y otros dos casos, también menores, que se localizan en Castilla-La Mancha. Todos ellos se encuentran en aislamiento junto a sus familias con síntomas muy leves. Como siempre decimos, escuchar a los expertos tranquiliza. Esto es lo que ha dicho respecto al tema Fernando Simón director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad

Pero es que también hay otro caso en Bérgamo (Italia) que me ha llamado especialmente la atención. Se trata de un bebé de tan solo 20 días que ha dado positivo al test y que se encuentra ingresado en la unidad de prematuros. De momento no presenta gravedad, pero sorprende porque hasta ahora casos de niños no conocíamos. Hablamos con Mirian Fernández, es responsable de Laboratorio de microbiología de la Clínica Universidad de Navarra.