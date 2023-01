Un cocinero de Pontevedra no da crédito a la receta de la abuela de su alumno para las gambas: "¿Esto qué es?"

Ricardo, cocinero de Pontevedra, compartía este lunes en La Tarde la receta de uno de la abuela de uno de sus alumnos que asegura, le supuso una sorpresa por cómo cocinaba las gambas. Y es que, como explica, todo forma parte de una iniciativa para recopilar más de 300 recetas de abuelas de los alumnos de cocina donde imparte clases, de manera que la sabiduría culinaria entre generaciones se mantenga viva.

La cocina además de ser un arte que no todos dominan, es sin duda, sinónimo de trabajo duro y entrega hacia la otra persona.Y es que hay cientos de abuelas que sus recetas quedan olvidadas entre viejos libros y lo que ha hecho el Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza de Pontevedra es hacer un recetario rescatando esas viejas recetas, escritas a mano y con papel amarillento que tanto sabor y tantas historias encierran, como la receta de bacalao con pasas de Cipriana, de 86 años.









La famosa empanada de Cipriana



Adrián, nieto de Cipriana, cuenta en COPE cómo convenció a su abuela para que revelase la receta de su famosa empanada: “Mi abuela llevaba toda una vida cocinando y era una oportunidad, no lo tenía apuntado, lo tenía en la cabeza, fuimos nosotros los que lo pasamos a papel con ella. Mi abuela me mandó primero a paseo, que no quería saber nada, pero la convencimos de que la empanada le gustaba a todo el mundo”.

“Yo vi a mi abuela, lo que transmitía cocinando, que se levanta a las 8 de la mañana para hacer la comida. Precisamente no empecé a estudiarlo por eso, veía que el mundo de la hostelería era caótico, pero le cogí cariño cuando me di cuenta de que todas las cocinas no son iguales”.

Una entrevista emocionante, en la que antes el comunicador de Cadena 100, Javi Nieves explicaba a Pilar Cisneros como, en su caso, recuerda perfectamente cómo olía el portal de su casa cuando llegaba del colegio y su madre estaba preparando sus famosos macarrones con choriza. Un plato que el periodista ahora prepara para sus hijos.

Un chef de Pontevedra no da crédito con una receta para gambas



Ricardo, cocinero, es profesor de formación profesional de cocina y quien ideó este proyecto con sus alumnos. Explica en La Tarde que la iniciativa es suya pero tuvo “la suerte de que se cruzó en mi camino por redes sociales un proyecto nacional llamado 'El recetario' protagonizado por cuatro periodistas. En 2019 di con eso, empecé a leer, me pareció interesante y decidí probarlo con mis alumnos. Fue una sorpresa porque recuperamos muchas recetas”, añade.

Pero hubo una en concreto con la que Ricardo no dio crédito. “Más de 300 recetas, aparece de todo, casi todo está inventado pero el toque de cada abuela es un elemento diferenciador. La que más me llamó la atención fue la que me trajo Aitor Martínez, de Pontevedra, de su abuela Carmiña: los gambones sancarayás, son unos gambones al ajillo pero con vino, pimentón, hay que dejar reducir... Cada receta tiene su toque”, concluye.