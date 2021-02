Carlos, presidente de la comunidad de vecinos del edificio afectado de Bilbao: "No queremos que nos señalen"

Desde hace varias semanas han saltado todas las alarmas en un edificio de Bilbao, en el barrio de Santutxu, que se ha visto afectado por un brote de coronavirus. Son seis fallecidos por el virus, dos hospitalizados y 33 infectados hasta la fecha. Las alarmas saltaron el pasado 21 de enero, cuando una mujer fallecía a causa de la covid-19. Días después también perdía la vida su hijo. Aún se desconocen los motivos, hay quienes creen que puede deberse a los ascensores pero tampoco se descarta la idea de que sea un supercontagiador que haya extendido el virus por todas las zonas comunes.

En 'La Tarde' hemos hablado con Carlos, que es vecino y presidente de la comunidad de vecinos del edificio. Días después del segundo fallecimiento, decidieron ponerse en contacto con el administrador de fincas para poder facilitarle la lista de vecinos que vivían en la comunidad para empezar el cribado.

"A día de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros", ha explicado. "El administrador de finchas llamó para que nos dieran pautas o medidas". No obstante, el edificio de Santutxu no obtuvo ningún tipo de respuesta. "Nos vemos envueltos en una imagen nacional de preocupación" y ha revelado que lo único que quieren es que no "se nos señale".

Cuando se comenzaron a detectar los primeros casos, tal y como ha explicado Carlos, se optó por seguir las recomendaciones del Gobierno: uso de la mascarilla, distancia de seguridad y limpieza en todas las zonas comunes. No obstante "en el bloque decidimos actuar". Así fue como solicitaron a una empresa externa que realizara toda la limpieza del edificio. A día de hoy mantienen todas las ventanas y la puerta del portal abiertas para favorecer la ventilación.

Finalmente, Carlos ha pedido "que se deje de publicitar esto como un caso aislado" y ha asegurado que de hacerse diversos cribados en otros edificios "nos llevaríamos una sorpresa". De hecho, a su juicio, no cree "que seamos un caso aislado" y que se trata de una situación que "puede pasar en cualquier sitio".

