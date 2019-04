La campeona de Europa de karate que será costalera un día antes de competir en Marruecos

La “Cofradía del Santísimo Cristo Atado a la Columna (Cristo de las Peñas) y María Santísima de las Lágrimas y del Consuelo’ de Alcalá de Henares es la protagonista de esta historia. Sale el próximo Miércoles Santo a las 20 de la tarde. Sus sagrados titulares los llevan costaleros y costaleras. Es la protagonista precisamente porque de esa cofradía es costalera Lidia. Tiene 21 años y es campeona de Europa de Karate. Comenzó en este deporte con tan solo 6 años y a los 7 ya estaba compitiendo. Para Lidia, la cita del miércoles con su virgen es obligatoria. Tanto es así, que al día siguiente, el jueves, viaja a Rabat para participar en la Karate Premier League de Rabat que se disputa del 19 al 21 abril.

En La Tarde de COPE hemos hablado precisamente con Lidia, que asegura que sigue compaginando “los entrenamientos de 5 horas diarias de karate con los días de ensayo los domingos”. “El que algo quiere algo le cuesta y ese campeonato de Europa tiene que salir de algún lado” asegura la joven costalera. Y es que ese trabajo no es fácil, pero nuestra protagonista lo “lleva con gusto” y lo facilita que físicamente se encuentra "en un estado óptimo". El recorrido de la Virgen dura desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la mañana y el peso puede rondar los 20 kilogramos de peso.

“Es duro, pero los que estamos ahí lo hacemos porque queremos y a mí no se me hace pesado” cuenta Lidia que recuerda cómo desde pequeña ya era aguadora e iba detrás de la Virgen con los niños. Como costalera ya lleva 3 años, y asegura que es algo que “hay que vivirlo, es algo inexplicable, yo siento que me debo a ello”. “Lo bueno es que me he cogido un vuelo que me viene perfecto, eso puede ser mi Virgen que me ayuda desde ahí arriba para poder competir en mis mejores condiciones” asegura Lidia sobre el poco espacio de tiempo entre la procesión y el campeonato de karate.