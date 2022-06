Bono Alquiler para jóvenes: "De partida, hay un error en esta política de ayudas públicas"

Este miércoles, 8 de junio, se ha abierto el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven en Cataluña. Se trata de una ayuda de 250 euros mensuales durante un máximo de dos años que permitirá a los inquilinos de 18 a 35 años que cumplan los requisitos de renta a pagar el alquiler. Además, para solicitarlo, ya tienes que vivir de alquiler, lo que para muchos jóvenes es un problema en sí porque no disponen de un trabajo lo suficientemente remunerado como para poder emanciparse de sus padres.

Los jóvenes que viven en Cataluña para poder acceder a la ayuda deberán estar empadronados en la vivienda o habitación arrendada, tener una fuente regular de ingresos y no deber ninguna mensualidad del alquiler.

La ayuda se limita a alquileres de hasta 600 euros al mes, si bien las autonomías pueden ampliarlo hasta los 900 euros al mes.Cataluña es la primera comunidad autónoma que lo pone en marcha, algunas otras lo tienen publicitado, pero aún no se puede solicitar.

¿Es la solución al problema con el que se encuentran los jóvenes para emanciparse?

La respuesta no puede ser más alta y clara: NO. Así, tajante ha respondido a la pregunta de Pilar Cisneros en 'La Tarde', Margarita Guerrero, vicepresidenta de incidencia política del Consejo de la Juventud de España. "No promueve la emancipación en sí. Al ser una ayuda económica, los dueños de los pisos, al final suben los precios del alquiler. De partida, hay un error en esta política de ayudas públicas".

Para Margarita Guerrero lo verdaderamente necesario es "una Ley del Alquiler" porque, por ejemplo, este bono no ayuda a los más necesitados, "este bono es por orden de llegada, no es para quién más lo necesite y esto también va a permitir ver el impacto de la implementación de la medida. No resuelve el problema y si solo se beneficia de él 14,9%, está llegando a muy poca gente, pero es que el resto de la población quiere emanciparse, pero no puede".

La vicepresidenta de incidencia política del Consejo de la Juventud de España plantea a las administraciones que pongan en marcha "una política de vivienda pública, y acotar el precio del alquiler para poner freno a la especulación porque a los propietarios de los pisos les va a ser más rentable alquilar por días, convertir los pisos en pisos de alquiler turístico; y el otro eje es la calidad del empleo, es imposible solucionar el problema de la emancipación juvenil si no se resuelve el problema del empleo, jóvenes con contratos también de días".

En esta situación se encuentran Silvia y José Manuel, jóvenes que se ven obligados a compartir casa o a volver con sus padres al no poder independizarse.