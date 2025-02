Va a la boda de su mejor amigo y no da crédito a la canción que ponen para abrir el baile: un significado que desconocían

Unas rosas, unos bombones o un peluche, cualquier detalle es bueno para expresarte que te quieren y que están a tu lado en todos los momentos del año. Y aunque cada día sea un buen momento para demostrar amor, no hay motivo para celebrarlo en un día especial como es San Valentín.

Habrá quien diga que este día de los enamorados es solo para hacer una acción comercial más o que el amor debe demostrarse todos los días del año, pero nosotros pensamos que por qué no hacer gala de ese amor que sentimos por otras personas y celebrarlo.

Por eso mismo, en 'La Tarde' nos hemos puesto muy románticos y hemos decidido celebrar San Valentín de la mejor manera posible: con la música. Y es que solo ella es capaz de hacernos sentir tantas emociones que podemos romper a llorar aunque en nuestra vida no esté pasando nada.

Una pareja con una actitud cariñosa en Granada, con la Alhambra de fondo

Eso sí, ya lo sabes, las canciones que más hondo nos llegan suelen ser las de amor y las de desamor. Da igual en qué momento de nuestra vida nos encontremos, porque siempre que escuchamos una canción de amor o de desamor, la sentimos como si nos estuviera pasando a nosotros mismos.

Y hoy, siendo el día que es, hemos decidido centrarnos en las canciones de amor que ilustran San Valentín. Canciones como No puedo vivir sin ti, Y sin embargo, o Me muero. Canciones que están en la mente de todos nosotros y que sirven para cuando no podemos expresarnos por nosotros mismos.

Sin embargo, hay una serie de canciones que siempre hemos creído que son de amor y que, en realidad, el significado es completamente diferente.

Las tres canciones que nada tienen que ver con el amor

Diego Cardeña es el jefe de programación musical de las emisoras musicales de COPE: Cadena 100, RockFM y MegaStarFM. Él repasaba junto a Pilar García Muñiz cuáles son esas canciones que no son de amor, pero que siempre nos han colado como que sí lo son.

Una de ellas es Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg feat. Jane Birkin. Y es que, solo con el título, puedes apreciar que dice “Te amo, yo tampoco”. No habla de amor, sino de deseo sin amor y eso, por supuesto, no es lo mismo. Una letra que, de hecho, está cargada de intenciones.

“La intrahistoria de esta canción, estamos en horario protegido, hay leyenda urbana de cómo se grabó entre estos dos amantes y compañeros” decía Diego Cardeña.

La siguiente de la que te vamos a hablar es One, de U2. “Todo el mundo piensa que es una canción de amor, pero la escribió Bono sobre cómo estar unidos entre compañeros de banda. Estaban a punto de disolverse y gracias a esta composición volvieron a sentirse como hermanados” explicaba este profesional.

Podríamos decir que sí, es una canción de amor, pero no de amor romántico entre una pareja, sino de un amor fraternal y de amistad. Y aunque es algo bonito, no es el tema que nos compete para un día como San Valentín.

Eso sí, al menos es una canción que podrás dedicar a tus amigos y a aquellos que tengas más cerca de ti.

Y por último, hay una canción que todos conocemos y que no es de amor.

La canción con la que bailaron unos novios sin saber su significado

Si hay una canción que durante años hemos pensado que es de las más románticas esa es, sin duda, Every Breath You Take de Police. Esa canción que se ha repetido durante años en la radio, en celebraciones e incluso en las redes sociales.

Sin embargo, su significado dista mucho de ser una canción de amor, y convendría saberlo antes de ponerlo, por ejemplo, en el baile nupcial de una boda.

Diego, contaba en 'La Tarde' que fue a la boda de un amigo suyo donde los novios abrieron con esta canción y, por supuesto, se quedó petrificado.

CORDON PRESS Unos novios celebran el día de su boda

“Esto pasa porque nos da igual directamente, aquí hay amor en el ambiente” decía con mucho humor el programador musical.

“Sting se acababa de divorciar de su mujer, y compone esta canción con esta letra tan chunga. Estaba totalmente destruido por dentro, tenía unos celos chunguísimos y lo que hacía era espiar a su mujer. Habla de obsesión total, es turbia” expresaba.