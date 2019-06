El baile nupcial: así lo puedes preparar - ¡Sí quiero!

Las bodas son un continuo sinfín de sorpresas. Y una vez terminado el banquete llega una de las más esperadas: el baile nupcial. Todo el mundo se pregunta con qué canción abrirán los novios. Y de repente la música empieza a sonar. Las canciones de Ed Sheeran suelen ser de las grandes elegidas. Y ahí está: “¡Me encanta esta canción!”, dicen algunos invitados. Otros se dedican a sonreír y grabar con sus móviles. Y puede ocurrir que, a veces, los novios no son muy bailones pero acaban sorprendiendo con una gran coreografía.

Y es que el baile nupcial lleva su preparación. Muchos novios deciden bailar pegados y otros prefieren elegir una coreografía con ritmo y dar un toque de humor. Podéis arrancaros con lo que más os apetezca, igual que estos novios cuya muñeira se viralizó hace unos años.

Bailar contando una historia

“Es uno de los momentos más temidos. Ya no hay casi nadie que no se prepare el baile. Cada vez nos viene más gente”, cuenta Sandra López, directora de SLS Dance. Para ella lo importante es que el baile cuente una historia. Podéis bailar solos pero si sois algo tímidos también “podéis hacer una coreografía grupal que a lo mejor no todo el mundo está tan pendiente de ti”.

Sin embargo, Sandra incide en que al fin y al cabo “al que es tímido tampoco le gustan los bailes grupales porque sigues siendo el centro de atención”. Aun así, para ello, tan solo tendréis que escoger una canción divertida. Los bailes grupales están muy de moda y tú dirás: ¿y cómo se lo pueden aprender mis invitados? Muy sencillo. “A través de videotutoriales porque es imposible quedar con todo el mundo”. Tan solo tendrás que pasar el vídeo y ellos le tendrán que dar al play.

En cambio, si lo que queréis es bailar solos “lo ideal es un baile romántico”, comenta Sandra. Algo tipo “A Thousand Years, Perfect o All Of Me”, añade.

Pasito a pasito

Lo importante aquí es no correr. Ya lo cantaban Luis Fonsi y Daddy Yankee en Despacito. Todo “pasito a pasito”. Para la directora de SLS Dance “todo empieza antes. Lo primero que tienen que pensar los novios es cómo se visualizan bailando”. Te puedes ver bailando algo más agarrado o, por el contrario, dando el campanazo y queriendo sorprender a los invitados. En un primer momento, “no es tanto el tipo de música. Los novios – explica Sandra – tienen que soñarse y una vez hecho esto, se elige un estilo”.

Para elegir la canción, Sandra resalta que “es importante tener en cuenta el vestido. Según esto, habrá un estilo musical más adecuado que otro”. Por dos razones: para que no te mates mientras bailas y para que lo luzcas más, ya que es uno de los momentos en los que más va a destacar.

Una vez pensados estos detalles, ya podéis elegir la canción. Es en este momento cuando Sandra da siempre los mismos tips:

“Que la canción no sea demasiado plana. Puede ser lenta, pero tiene que tener un ritmo marcado para tener claros los movimientos”.

Para escogerla debéis pensar en que “es un momento que se vive una vez en la vida”. Un momento en el que expresas el amor a tu pareja. Por esa razón, “debéis sentiros identificados”.

Seguidos estos pasos, ya tenéis vuestra canción. Ahora solo toca pensar que será vuestro momento. Algo que recordaréis para toda la vida. Y después de mucho practicar ya estáis listos para convertiros en los reyes de la pista.