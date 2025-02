Aprueba el teórico de conducir, se presenta al práctico y la frase que le suelta al examinador hace que le suspendan al momento

Si tienes el carné de conducir, independientemente de dónde y a qué edad fue cuando lo conseguiste, te acordarás que ha sido uno de los momentos en los que más nervioso has estado. Con razón, porque en un trayecto de aproximadamente media hora tienes que demostrar todo lo que has aprendido en tus clases, por pocas o muchas que sean.

Además, sabrás que es un momento en el que te pones especialmente nervioso, porque has tenido un proceso previo de diversas pruebas y esta es la final. Es decir, si pasas el examen práctico, ya dispondrás de tu carné de conducir y serás conductor oficialmente.

Por eso, si cabe, es el examen en el que más nervioso te pondrás, es en el práctico. Además, seamos sinceros, es el momento en el que más fallos puedes llegar a tener. Y, claro, si acumulas una serie de faltas leves, puedes terminar suspendiendo.

Para que te hagas una idea, solo el 27% de los españoles que se presentan al examen de conducir aprueban en la primera convocatoria. Lo normal es sacarte el carné tras, al menos, dos intentos.

Las preguntas del examen de conducir serán más comprensibles

O sea, que si estás en esa situación, no te preocupes porque tienes más intentos y puedes llegar a sacártelo. Eso sí, presta mucha atención a los errores más comunes que tienes en tus clases prácticas, porque puede que te vuelvan a salir el día del examen.

Seguro que tu profesor u otros compañeros de autoescuela te han hablado de ciertos fallos comunes que muchos tenemos y que pueden jugarnos una mala pasada. Por ejemplo, no poner el intermitente, que se te cale el coche o saltarte las comprobaciones previas a iniciar la circulación.

Sin embargo, no todas tienen que ver con esto, y hay momentos en los que, con solo abrir la boca, puedes suspender.

La frase que le hizo suspender al instante

Es indudable que hacer el examen práctico de conducir es uno de los momentos más trascendentales de nuestra vida. Sin duda, porque, al ser conductor, te conviertes en un ser algo más independiente.

Sin embargo, como te contábamos antes, es uno de esos momentos en los que más nervioso te pones y, lo que en las clases prácticas hacías perfectamente, a la hora de hacer el examen, se convierte en un fallo. Y si no, que se lo digan a esta oyente de 'La Tarde'.

Ella contaba que su primer intento en el examen de conducir no salió para nada como ella esperaba. “Yo recuerdo mi carnet de conducir súper tranquila, aprobé el teórico, del teórico, pasabas a las prácticas y luego ya a la calle” comenzaba contando.

coche en prácticas

En el examen práctico, sin embargo, cometió una falta que podría haberse quedado ahí si no fuera por lo que decidió soltar a continuación: pisó con la rueda trasera un pequeño trozo de la línea continua.

Nerviosa por la indicación de su examinador, quiso alegar, lo que terminó siendo peor y terminó en un suspenso. “Y claro, yo no pude callarme y le dije, mire, usted tendrá ojos delante, pero detrás me extraña. Y yo creo que por eso me suspendió. Pero bueno, a la segunda vez ya me traje a la calle y todo estupendo y fenomenal”.

Si estás a las puertas de sacarte el carné y el examinador que te toca no es el más amigable, mejor será callarte ante posibles suspensos.

el error nada más coger el coche

Es lo que le pasó a este alumno de unas autoescuelas repartidas por Vizcaya. Él, tal y como contaba su profesor a través de un vídeo de TikTok, se subió al coche y lo arrancó sin hacer algo fundamental: quitar el freno de mano.

Puede que hubiera sido un error en el que nadie hubiera reparado si se hubiera corregido pronto, pero lo cierto es que todo empeoró cuando empezó a sonar una música que alertaba de que “o bien no te has puesto el cinturón, o que no has quitado el freno de mano”.

Lo cierto es que el profesor, por quitar un poco de hierro al asunto, preguntó al examinador qué era esa música, y él, intentando pasar por alto esa falta, le preguntó a ver si era la radio.

Sin embargo, el alumno comenzó a ponerse todavía más nervioso y fue a quitar la radio, pero ya estaba quitada, por lo que, en realidad, la encendió. “Entonces, ya se ha asustado y ya la ha liado” decía el profesor.

Con ese historial de catastróficas desdichas, el alumno no superó la prueba. Pero, por supuesto, eso no significa que no se lo vaya a sacar nunca, solo hay que perseverar.