Alquila una parte de su casa en Madrid y los vecinos le acaban denunciando por lo que se hace con ella: "3.000 euros"

"Hasta las narices y así cada semana". Así es como definía uno de estos vecinos, del pleno centro de Madrid, la situación que le toca vivir desde que Pepa ha llegado al edificio. No es el único que tiene problemas con ella, porque son muchos los que expresaban en 'La Tarde' lo mucho que les cuesta convivir con una persona así.

Uno, de hecho, llegaba a confesar que ha puesto a la venta su apartamento, porque le es imposible poder hacer vida normal en esas condiciones: "Me he hecho a la idea de que aquí no puedo vivir" confesaba cariacontecido. Todos son vecinos de Pepa, en un edificio del centro de Madrid, al que llegó Pepa hace poco alquilada. Es un piso más bien pequeñito, de pocos metros cuadrados, pero cuenta con algo de un valor incalculable: una patio inmenso.

Canva Ruido permanente

Este patio es el causante del malestar de toda la comunidad de vecinos. Y no porque lo use ella, sino porque ahí hace fiestas y numerosas reuniones, pero no de su entorno, sino de personas aleatorias, de grupos de amigos o de empresas a las que alquila esa zona de la casa. Saca, según cuenta, una cantidad inmensa de dinero por alquilar esa estancia a otras personas.

"El malestar es continuo"

"Puedo rentabilizarlos, lo alquilo a personas unas horas y saco una rentabilidad de unos 3000 euros al día. No me molestan mientras yo estoy en la casa" contaba Pepa. Sí, es absolutamente real, alquila una estancia de una casa que ella misma alquila, y saca por ello un dineral. Y la cosa no acaba ahí, porque confirma, sin ningún tipo de tapujo, que ella no declara este dinero.

"Yo se lo dejaba, la gente conocida en mi entorno lo alquilo, no lo declaro porque es gente de mi entorno" decía. Sin embargo, sus vecinos no opinan lo mismo, y empiezan a estar hartos de que todos los fines de semana tengan gente en su edificio que no conocen de nada y por la que Pepa saca beneficio.

¿Esto es legal?

Hoy en 'La Tarde', Pilar Cisneros ha hablado con Juan Ramón Sánchez, administrador de fincas, para saber si lo que hace Pepa y otras muchas personas en España es legal o no. "No hay ley que prohíba alquilar esto entre particulares, pero hay matices. Una persona que está de alquiler, hay que saber si está autorizada a subarrendar, si no tiene la autorización, puede ser una ilegalidad" explica Juan Ramón.

Canva Enfado entre vecinos

Pero, ¿Qué se puede hacer en estos casos? "Hay que intentar reconducir la situación por una mediación, si no funciona se busca todo tipo de información para ver cómo atajar el problema. Se puede poner una denuncia" decía. Además, añade que: "Una de las cosas que nos encontramos es que es difícil de mostrar este tipo de excesos en el uso de ruidos en la comunidad, aunque hay normativas que prohíben realizar fiestas en domicilios particulares, las multas no son excesivamente altas" sentenciaba.