Alandete revela lo que ocurrió realmente antes de su pregunta sobre los BRICS y a qué se refería Trump cuando hablaba de España

Ha dado la vuelta al mundo en menos de 24 horas y ha sido protagonista de todos los medios de comunicación. Te hablamos, nada más y nada menos, que de la respuesta que le dio Donald Trump a David Alandete, corresponsal de COPE en Washington.

El periodista le había preguntado acerca del presupuesto de España en defensa para con la OTAN, y le cuestionaba si se impondrían aranceles o no, como a los BRICS.

En ese momento, Trump respondía como si España sí formase parte de los BRICS, y le decía al periodista que, si no sabía qué eran exactamente los BRICS, “pronto lo averiguaría”. Parecía sonar, nada más y nada menos, que como una amenaza.

Hay quien sostiene que Trump se confundió en esta categorización, y hay quien lo ve como una amenaza por la política exterior que tiene España.

Un breve recordatorio, los BRICS se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, economías emergentes en los 2000 pero que, ahora, nada tienen que ver con España.

Sin embargo, ¿qué es lo que quería decir Trump con que España era un país que formaba parte de los BRICS? ¿Era una amenaza o una simple confusión? Es lo que le preguntamos al protagonista de esta pregunta, David Alandete.

Lo que ocurrió realmente antes de la famosa pregunta

Es bien claro que la posición de política exterior que tiene el Gobierno de España es muy diferente a la de Estados Unidos, mucho más con Trump en el gobierno. La posición sobre el conflicto entre Israel y Hamás o el posicionamiento en Ucrania hace que difiramos ambos países.

Solo hay que ver que el único español invitado a la toma de posesión de Trump fue Santiago Abascal, líder de Vox, mucho más cerca políticamente del ahora presidente estadounidense.

Igualmente, la pregunta de Alandete no iba por ahí, sino por la inversión de España, como país de la OTAN, en defensa. Así nos lo explicaba en 'La Tarde'. “Sé lo que son los BRICS y lo sabía cuando me respondió Trump” decía irónico.

Donald Trump responde a David Alandete

Por eso, ha aclarado qué es lo que pasó realmente ante de la pregunta y por qué lo de Trump no sería una confusión. “Hay un elemento importantísimo y es que le estábamos preguntando por Europa y una compañera le había preguntado por Ucrania y la OTAN, y ahí yo alcé a la voz, porque acababa de decir que los países europeos tienen que gastar el 5% de su PIB en defensa, y España es el que menos gasta en defensa” comenzaba diciendo.

“Le dije específicamente, conozco a Trump y le tienes que dar mucho contexto, oyó España y se le iluminaron los ojos, entendí, por cómo miraba, que estaba siendo socarrón” comentaba.

Por eso mismo, no, no se trataría de ninguna confusión, sino una respuesta muy meditada. Tanto, que al volver a preguntarle, “no quiso desmentir ni entrar al trapo. Sabía perfectamente de lo que hablaba. Él sabía que hablaba de España y no es la primera vez que saca el tema de España con los aranceles” aseguraba.

Unas preguntas sin filtro a las que respondió

Alandete fue de los pocos afortunados que pudo entrar en el despacho oval a preguntar a Trump y él mismo contaba que el presidente concedió 45 minutos de preguntas sin filtros, sin preselección y sin pensarlas previamente.

Todo esto, entre decreto y decreto. Y ahí es donde se enmarca la pregunta sobre España que ha dado la vuelta al mundo.

Y como afortunado por haber estado ahí, Alandete nos contaba cómo se ha remodelado el despacho para ajustarlo a las condiciones de Trump.

EFE / JIM LO SCALZO Donald Trump durante su toma de posesión.

“Lo primero que vi, quiere el botón de la Coca-Cola light, pero aún no se lo han podido instalar porque es muy complicado tecnológicamente, y ha cambiado la decoración totalmente” comenzaba explicando.

“La decoración ha vuelto a la era Reagan, la parte más destacada es un retrato a George Washington, a Jackson, el primer presidente populista, quitó algunos de los bustos y ha puesto una alfombra oval es de color crema” decía.

No solo sino que le preguntaron a Trump directamente acerca de una carta de Biden a él por su estrenada presidencia. “Abrió el cajón y era la carta de Joe Biden, no la leyó pero ahí estaba” contaba entre risas.