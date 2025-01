COPE, entre el grupo reducido de medios que comparte unos minutos con Trump tras su toma de posesión

Donald Trump ya es, de nuevo, presidente de Estados Unidos. El mandatario tomaba posesión de su cargo este lunes en una jornada frenética llena de actos protocolarios.

Sin embargo, tras la jura del cargo, Trump recibía en el Despacho Oval a un reducido grupo de periodistas, entre los que se encontraba el corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete.

"Seríamos unas 10-12 personas, pero típico del estilo de Trump. Ha llegado a la Casa Blanca y no ha tardado ni dos minutos en convocar a la prensa, tenía unas ganas tremendas", ha comenzado explicando el periodista de COPE a Carlos Herrera a primera hora de la mañana.

Mientras recibía a los periodistas, Trump ha comenzado a revisar los documentos que tenía en su mesa y a firmarlos con un rotulador negro, y es que "no es una persona muy fina ni siquiera para firmar".

cope con trump en el despacho oval

Ante la pregunta de cómo ha conseguido David colarse en este reducido grupo, el corresponsal de COPE explica que llevaba esperando "un buen rato" a que se abriera la puerta junto a algunos compañeros, y cuando esto ha pasado han dejado entrar a algunos.

Además, los contactos son fundamentales: "Nos conocen de la otra temporada de Trump porque en Washington todo va por contactos, y cuando acabó la primera administración Trump la despides con profesionalidad, como periodista simplemente informas de ellos, y no meterte en líos, luego te recuerdan y te dejan entrar y hablas con el presidente, que es lo que hemos hecho hoy con COPE"

lA CARTA DE BIDEN A TRUMP

"Tenía unos 30 decretos con las carpetas, y antes incluso de ponerse a firmar nos ha dicho, me han dejado una carta, y nos ha enseñado en directo allí en el Despacho Oval la carta que le había dejado Biden, que todavía no le había dado tiempo ni de leerla", ha añadido Alandete.

"Le hemos pedido que la abriera delante de nosotros, y no ha querido, ha dicho que primero la iba a leer, que seguramente será cosas muy bonitas, pero luego nos ha dicho algo interesante, me hubiera gustado que en lugar de dejarme una carta, me hubiera dicho que había indultado a sus tres hermanos y sus cuñados, porque no me lo ha dicho.

Es decir, cuando salían para el Capitolio, Biden ha emitido un decreto que no le ha dado tiempo de ver a Trump antes de su discurso de jura, en el que Biden indultaba a su familia, indultó al hijo, pero ahora ha indultado a sus tres hermanos y a las parejas de los hermanos, cosa inaudita, no sé qué delito habrán cometido, pero los ha indultado".

uN DISCURSO MUY CRÍTICO con biden

Trump se ha referido a Biden en su discurso, teniendo unas palabras bastantes críticas para el ya expresidente de los Estados Unidos: "Todo es cuestión de percepciones. Hemos hablado con Trump precisamente de esto en el despacho Valls, cuando hemos entrado, y lo que ha dicho es que él ha sido magnánimo.

Donald Trump responde a David Alandete

Esa era la versión elevada de su discurso, porque después, como ahí bajo la cúpula del Capitolio solo cabían 200 personas, ha ido a un sitio en el que estaban esperando los que no cabían que eran líderes muy altos del Partido Republicano que no han podido entrar.

Ahí se ha despachado a gusto, todavía más brutal en su crítica a Biden, al que ha llamado ilegítimo, corrupto y artífice de un régimen de corrupción y decadencia que él ahora se va a encargar de deshacer.

Pero sí, yendo al discurso de Jura, ha sido uno de los más, incluso más duro que el suyo primero, en el que habló de una carnicería de puestos de trabajo, ha sido extremadamente duro, y tendrías que haber visto, la cara de Kamala Harris, que es la perdedora de las elecciones".

La AMENAZA DE TRUMP A ESPAÑA

En este punto, Alandete ha detallado a Carlos Herrera cómo se ha vivido esa rueda de prensa improvisada: "Él iba firmando con los rotuladores, estos negros que sirven para marcar ropa y estas cosas del trazo grueso. Era todo un plato de televisión. Venimos de cuatro años de un Biden que ha estado completamente escondido. Yo he visto a Biden tres veces.

He visto hoy más a Trump, un día, dos horas en la Casa Blanca, que cuatro años de Biden. Y desde luego hemos hablado con él más de lo que ha hablado Biden en un año.

Y mientras él iba firmando, y un tipo que le llevaba las carpetas y se las leía, señor presidente, ahora usted va a firmar la declaración de emergencia en la frontera, le hemos podido hacer preguntas, y en un momento alguien ha preguntado por la OTAN.

Y he dicho, pues esta es la nuestra, y ahí he preguntado, bueno, y claro, de todo el gasto militar de la OTAN, el último país es España, que invierte el 1,29% de su PIB en defensa, y ahí se le ha iluminado la mirada, y ha dicho, "España, España, España es el que menos", y ahí ha empezado a hablar de España, claramente".

EFE Trump jura como presidente número 47 de los Estados Unidos

Por último, Alandete ha explicado su interpretación de la respuesta de Trump sobre España: "Mi impresión es que le ha oído España, estábamos hablando de la OTAN y de gasto en defensa militar, y yo creo que le estaba haciendo una referencia de que España es un país que para él, en su visión de las cosas, está más alineado con los BRIC, es decir, con ese bloque Rusia, China, India, el tercer mundo y el sur emergente, más que donde tiene que estar, que es aumentando su gasto militar.

No es ningún secreto que Trump y su equipo ven con muy, muy malos ojos que España haya caído al último lugar en inversión del PIB de defensa, y lo dijo también Marco Rubio, que acaba de ser confirmado, secretario de Estado. Él ya dijo, hay países como España que sí que tienen un excelente estado del bienestar, pero que en la cuestión de la defensa mutua son el flanco sur y no están aportando lo suficiente".