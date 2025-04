El mensaje de Athenea a los que le llaman "del Caudillo" por su polémica foto: "Están muy equivocados"

La futbolista del Real Madrid y de la Selección Española, Athenea del Castillo, se ha convertido en el centro de una gran polémica tras recibir una oleada de críticas cada vez que juega con la Roja. En redes sociales, su nombre ha sido asociado injustamente a movimientos de extrema derecha, algo que la jugadora ha calificado de "falta de respeto" y que, según sus propias palabras, no le afecta en absoluto.

"Si piensan que decirme que soy 'Athenea del Caudillo' y que juego de 'extrema derecha' me va a doler, están muy equivocados", declaró en una entrevista en El Partidazo de COPE. La atacante del Real Madrid dejó claro que este tipo de comentarios no le afectan y que prefiere tomárselo con humor. "Me da igual, yo me río", aseguró, mostrando su indiferencia ante los ataques recibidos.

La futbolista ha insistido en que los intentos de desprestigiarla mediante estas referencias políticas no tienen fundamento y solo buscan molestarla. "Es una falta de respeto porque no tiene ningún sentido", subrayó. No es la primera vez que Del Castillo recibe críticas de este tipo, pero ella ha optado por no entrar en debates innecesarios y continuar enfocada en su carrera profesional.

Una polémica que no cesa

Athenea ha sido objeto de críticas desde que se desmarcó del comunicado firmado por 39 jugadoras de la selección, en el que denunciaban la situación del fútbol femenino en España tras el escándalo protagonizado por Luis Rubiales y Jenni Hermoso. A pesar de su rechazo a los actos del expresidente de la RFEF, la jugadora del Real Madrid justificó su decisión de seguir convocada con la Roja porque "una parte importante de nuestras demandas han sido satisfechas".

Athenea del Castillo, en El Partidazo de COPE

"Tengo claro que las jugadoras no podemos ejecutar esos cambios que estamos pidiendo porque no somos las designadas para eso", explicó, defendiendo su postura de dar un "voto de confianza" a los nuevos responsables de la federación. Sus declaraciones generaron reacciones encontradas, con muchas personas apoyándola y otras cuestionándola por no alinearse con la mayoría de sus compañeras.

En ese momento, Del Castillo empezó a recibir muchas críticas, no solo por su gesto, sino por unas imágenes elogiando a su novio, el día que estaba haciéndose fotos orgulloso ni más ni menos que en el Valle de los Caídos de febrero de 2022. Desde entonces, ha tenido que aguantar que cambien su nombre a Athenea "del Caudillo" o Athenea "del Facherío".

Sus valores y su madridismo

Athenea del Castillo también se pronunció sobre su amor por los colores blancos y dejó clara su postura respecto a otros equipos. "Prefiero ganar una Champions con el Real Madrid que la Eurocopa", afirmó con contundencia. Además, reafirmó su negativa a jugar en el FC Barcelona en el futuro. "Mis principios y valores están por encima de todo. Soy madridista desde pequeña", declaró, añadiendo que, en caso de quedarse sin equipo y solo tener la opción de jugar en el Barça o el Atlético de Madrid, preferiría cambiar de profesión: "Si me aceptas en COPE, me voy allí de periodista".

La futbolista también ha destacado en múltiples ocasiones su compromiso con el equipo blanco, asegurando que para ella el Real Madrid está por encima de todo y que su objetivo es seguir cosechando éxitos con el club merengue. Su identificación con los valores madridistas ha sido una constante a lo largo de su carrera, lo que le ha valido el respeto y admiración de la afición madridista, pero también críticas de seguidores de otros clubes.

Juanma Castaño, con Athenea del Castillo en El Partidazo de COPE

A pesar de las polémicas y las críticas recibidas, Athenea del Castillo sigue demostrando que no teme a la controversia y que su compromiso con el Real Madrid y con la selección está por encima de cualquier ataque externo. Su determinación y confianza en sí misma la han convertido en una de las futbolistas más destacadas del panorama actual, capaz de hacer frente a cualquier adversidad sin desviarse de su camino.