El vacile de Campazzo a Juanma Castaño por la sintonía de Huecco en El Partidazo de COPE: "Igual era una broma"

Juanma Castaño pudo charlar con Facundo Campazzo minutos después de que el Real Madrid lograse, tras una temporada de altibajos, asegurar el play-in en la Euroliga de baloncesto. El equipo ganó al París (105-104) y todavía puede clasificarse para el playoff.

Fue un partido con final feliz que dejó un poso de alivio y alegría en la plantilla madridista, como pudo verse en el ánimo con el que el base argentino atendió a El Partidazo de COPE.

Campazzo resopló al ver la clasificación, a falta de una jornada, sabiendo todo lo que puede pasar de cara a la última jornada: "No nos queremos dejar llevar por la posición en la que estamos ahora (sextos), sino que falta una jornada más para la penúltima jornada. Tienen que jugar rivales directos nuestros, entonces, nada, nosotros con los pies en la tierra".

El futuro del Real Madrid va a pasar por lo que suceda en los partidos que quedan por disputarse en la jornada 33 y por las carambolas que puedan suceder en la jornada 34: "Tengo que traer un matemático aquí para que saque cuentas, pero… Pero bueno, si creo que el EFES no gana mañana, y nosotros ganamos la semana que viene… A ver, nosotros tenemos que ganar el próximo partido. Ahí tenemos que poner la energía, ¿no? Creo que si pensamos en ver partidos, en hacer cuentas y lo que sea… Al final, confiamos en nuestro juego", concluyó.

Al margen de las sensaciones vividas durante el partido y las cábalas que, a buen seguro, se han hecho ya en el vestuario del equipo blanco, Campazzo tuvo ánimo para 'vacilar' a Juanma Castaño por la sintonía del programa, que escuchó mientras esperaba su turno para participar en El Partidazo de COPE.

"Cambien la canción, pongan algo… Igual no tengo nada en contra de la canción que tienen, pero bueno, a mi gusto… Me gusta otra cosa", sugirió el jugador. Pese a que Juanma defendió que se trata de un 'hit' que acompaña al programa desde siempre, no consiguió convencer a Campazzo: "Sí, te entiendo, pero hay que renovar también ¿o no?", bromeó.

Su reflexión produjo una serie de reacciones, como la de Joseba Larrañaga, que le dijo a Campazzo que "iremos cambiando de canción a medida que el Madrid cambie de bases" o la del propio Castaño, que alegó que la canción "nos costó un dineral... salvo que nos paguen, no la cambiamos", entre otras.

LAS CUENTAS DEL REAL MADRID

Tal como detalló Pilar Casado en El Partidazo de COPE, todo lo que puede afectar a la clasificación definitiva del Real Madrid pasa por un partido muy importante que se juega este viernes entre el Estrella Roja y el Efes. Y a partir de lo que pase en ese partido, las cuentas pueden ser más simples.

En el caso del Real Madrid, le favorecería la victoria del Estrella Roja. Pero lo que todo aficionado tiene que tener claro es que para estar en el play-off, el Real Madrid tiene que ganar a Partizan en la última jornada, sí o sí. Porque a partir de ahí, tiene opciones de ser cuarto, quinto o sexto.

CORDONPRESS Facundo Campazzo y Leopold Cavaliere luchan por el balón en una jugada durante el Real Madrid-París de la Euroliga

Existe una opción, más complicada, de que la liga regular acabe con un cuádruple empate, en el que entran Barça, Bayern, el propio Real Madrid y Efes, en el que quedaría relegado. Pero la primera cuenta es que el equipo de Chus Mateos tiene que ganar en Belgrado.

El partido de la última jornada se celebrará el próximo jueves 10 de abril a las ocho y media de la tarde. No hay horario unificado, por lo que la jornada 34 se desarrollará entre el jueves y el viernes de la próxima semana.