Athenea del Castillo, en El Partidazo de COPE: "Prefiero ganar una Champions con el Real Madrid que la Eurocopa"

¿Cómo estás? “Estoy súper contenta. Estoy cumpliendo un sueño, siempre lo digo. Vestir la camiseta del Real Madrid y de la Selección es un privilegio, un sueño que tuve desde niña, y para mí cada concentración es especial”

La eliminación en Champions: “A nivel de club estamos un poco tristes por lo que nos pasó (la eliminación en Champions). El equipo no hizo un buen partido, queríamos hacer una semana perfecto y no pudo ser así. Nosotras en el partido de vuelta no estuvimos al nivel que deberíamos”

Las críticas a Toril: “Todas las críticas que sean constructivas hacia mí, hacia el entrenador o al equipo las recibo bien y me encanta escucharlo, lo que sea destructivo intento apartarlo. El equipo está fuerte, estamos todas unidas remando en la misma dirección, con el staff, y ya sabemos que estar en el Real Madrid es lo que tiene, siempre te van a criticar”

Athenea del Castillo, en El Partidazo de COPE

La primera victoria en un Clásico: “Se vivió mucha alegría en el vestuario, fue una liberación. Yo lloré porque soy muy sensible. Hemos tenido muchos Clásicos donde las cosas no nos han salido como nos gustaría y a nivel individual, para mí, fue una liberación muy grande”

La jugada polémica en el Barcelona - Real Madrid: “En directo no vi la acción, pero cuando lo vi repetido creo que no pasa nada por reconocerlo: no es fuera de juego, se equivocan. Esto también pasa con los chicos, tienen derecho a equivocarse, y también te digo que pasa en muchas jornadas de la Liga F y no se le da tanta repercusión porque no es un Clásico”

Relación con las jugadoras del Barça: “Muy buena. Me llevo bien con todo el mundo. Tanto aquí como en mi club estoy rodeada de las mejores jugadoras del Mundo” ¿La que mejor te cae? “Ale (Alexia Putellas), Ona... Bueno, es que todas. Aita (Aitana Bonmatí)... todas”.

Está todo cicatrizado en esta Selección: “Yo creo que sí. Estamos en una etapa nueva, con gente nueva y está todo cerrado” ¿Se os ha dado todo lo que reclamábais? “Poco a poco se ven cambios y se nos está dando todo lo que necesitábamos para rendir al máximo nivel”

¿Cómo os sentís tratadas por nosotros (los periodistas que habitualmente cubrimos el fútbol masculino)?: “Cada uno hace su trabajo y yo entiendo que os guste sacar las cosquillas...” ¿Somos unos machirulos o no somos unos machirulos? “Las comparaciones son odiosas. A veces entendéis que pedimos algo para compararme con ellos y no es así. Muchas veces escucho que pedimos cobrar lo mismo que ellos y no es verdad. Yo no quiero cobrar lo que cobra Vinicius, para nada. Yo quiero unos derechos mínimos para que cuando yo me retire tenga una base, quiero algo digno para mí y para todas mis compañeras”. “Tampoco me gusta nada cuando comparáis el fútbol masculino con el fútbol femenino, porque sí, es fútbol, pero cada uno hace su camino. Ellos tienen muchos años de trayectoria, muchos medios, mucho dinero... Que ya quisiera yo, pero soy consciente de lo que genero y de lo que hago. Y poco a poco estamos creciendo y clubes como el Real Madrid nos está ayudando a ello”

¿Conoces a Florentino?: “Por supuesto que conozco a Florentino. Siempre nos recibe de muy buenas maneras y es una persona encantadora. Yo desde fuera no esperaba que fuese así” ¿Te gustaría que fuese más a los partidos?: “Sí, pero para recibir, tenemos que dar. Y sí que es cierto que ha venido más a vernos de lo que vosotros pensáis. Yo creo que es porque no lo veis vosotros en el palco, pero el señor está ahí puesto, está súper pendiente de nosotras y en el club no nos falta absolutamente de nada”

¿Merecéis un partido en el Bernabéu?: “Yo quiero jugar un partido en el Bernabéu y se lo he dicho” ¿Y ya lo merecéis? “Siempre nos lo merecemos, simplemente por el hecho de que todos los grandes estadios se están abriendo y está teniendo muy buena respuesta. Y al final, que el mejor estadio del mundo abra para que juegue su sección femenina va a hacer que nosotras peguemos un boom de visivilización”

¿Te gustaría que fuese esta temporada? “Me encantaría. Creo que va a ser difícil, pero me encantaría. Todas y cada una de nosotras queremos jugar en el estadio y cada vez que veo al presi le digo: 'A ver el estadio, tal...' Y se ríe y me dice: 'Todo llega, todo llega'”

¿Por qué te llaman Athenea del Caudillo?, ¿Eres muy facha?: “No, para nada. Al final es una falta de respeto, pero la gente que haga lo que le dé la gana. Yo no salgo en esa foto, es una foto de mi pareja y sin ninguna mala intención. Pero me da igual, yo me río. Y juego de extrema derecha, no pasa absolutamente nada. Si se piensa que decirme que soy 'Athenea del Caudillo' y que juego de 'extrema derecha' me va a doler, están muy equivocados. Yo sé mis principios, sé lo que me han enseñado en casa y con eso me quedo. La gente si quiere hacer daño y piensa que lo hace, que lo haga. Pero también te digo que hay que tener muy poca personalidad para perderlo con alguien que no te hace ni puto caso. Pero, oye, si queréis seguir criticándome podéis hacerlo, no me importa”

¿Cómo os sentís con la afición madridista?: “Me he sentido muy querida. Me piden fotos, me reconocen... Sí que es cierto que el Real Madrid está acostumbrado a ganar y cuando siempre ganas, quieres ganar en todas las secciones. Y piensan que tiene que ser ya. Y sabemos la exigencia que tiene el escudo que llevamos y sé que vamos a ganar títulos, pero pido un poco de paciencia”

Entrevista a Athenea del Castillo en El Partidazo de COPE

¿Te arrepientes de haber dicho que nunca jugarías en el Barça?: “No, no me arrepiento” ¿Todos tenemos un precio, no? “No, yo no lo tengo. Mis principios y mis valores están por encima de todo. Soy madridista desde pequeña” Jugarías en cualquier equiopo del mundo menos el Barça: “El Barça y otro, en otro tampoco”. ¿En el Atleti? “Tampoco. Y no quiero generar más boom, pero mis principios y mis valores me dicen que el Real Madrid y el Deportivo me lo han dado todo y les debo muchísimo. Renové con el Real Madrid porque sé que va a ganar cosas y quiero estar ahí para verlo” ¿Y si estuvieras sin equipo? “Pues me buscaría otra profesión, si me aceptas tú en la COPE me voy de periodista”

Eurocopa o primer título del Real Madrid?: “Si me dices la Champions, te digo la Champions. Preferiría la Champions a la Eurocopa porque ya he sido campeonada del Mundo y eso es TOP. Si ahora viviera eso con el Real Madrid sería lo más porque es mi sueño desde pequeña”

Entendéis las críticas al juego de la Selección: “Nosotras somos lo suficientemente exigentes para saber que España puede jugar mejor. Es cierto que no hemos estado tan fluídas como en el Mundial y nuestra autoexigencia es mayor. Creo que un poco os hemos malacustumbrado a que España arrase y eso no siempre es posible. Pero esto es aprender, coger experiencias y cuando llegue lo gordo vamos a jugar como los ángeles”