El Barcelona remonta en Turquía, asegura el 'play-in' y sueña con el 'play-off'

EFE

ISTANBUL (Turkey), 02/04/2025.- Fenerbahce's Sertac Sanli (L) and Nigel Hayes-Davis (C) in action against Barcelona's Jabari Parker (R) during the Euroleague basketball match between Fenerbahce and FC Barcelona Basquet in Istanbul, Turkey 02 April 2025. (Baloncesto, Euroliga, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU