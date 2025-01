¿Cómo cae en el escenario político mundial el regreso de Trump?: "Ahora está lanzado, pero poco a poco se irá suavizando"

Donald Trump ya se ha convertido en el presidente número 47 de los Estados Unidos de América. Y en esa toma de posesión, el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, le ha preguntado por España. ¿Es correcto todo lo que ha dicho el nuevo presidente acerca de nuestro país? ¿Qué interpretación tiene?

Este martes, en COPE Zaragoza, hemos querido preguntarle por este y más asuntos a Javier Jiménez Olmos. Es Doctor en Paz y Seguridad y Coronel retirado del Ejército del Aire. Por lo pronto, es claro con los primeros pasos del máximo mandatario de Estados Unidos: "Con mucha cautela y con incertidumbre. Pero eso no quiere decir que tengamos que tener miedo".

"Aragón proporciona la Base, el campo de maniobras de San Gregorio o el polígono de las Bardenas" Javier Jiménez Olmos Doctor en Paz y Seguridad Internacional y Coronel retirado del Ejército del Aire

Y dentro de ese análisis, el Jiménez Olmos ha hecho una rápida radiografía del nuevo presidente americano: "Trump es un hombre de máximos. Por ejemplo, llega a las negociaciones y dice: voy a conseguir Groenlandia. Por las buenas, o por las malas. Eso hay que dejarlo dentro de una bravuconada, que lleva una negociación. Lo mismo con el Canal de Panamá o con Canadá".

el mensaje hacia españa

Han levantado polvareda sus primeras declaraciones refiriéndose a España. Afirmaciones, no obstante, que son equivocadas: "Por lo pronto, en lo que respecta a España ya ha cometido un error. Declaró este lunes que está en los BRIC, pero realmente no lo está. Sí que dijo acertadamente que España gasta con PIB no lo suficiente que él ha propuesto a la OTAN".

EFE / J. P. GANDUL Félix Bolaños y Pilar Alegría, tras el consejo de ministros.

Y es aquí donde Aragón y Zaragoza tienen mucho que decir también, economía aparte: "Trump, al igual que otros dirigentes, no tienen en cuenta que España proporciona a la OTAN no solo dinero. Por ejemplo, en Aragón proporciona la Base de Zaragoza, el campo de maniobras de San Gregorio, el polígono de las Bardenas... Aparte de personal destacado en diferentes misiones".

No solamente se trata de dinero, sino también de otras cuestiones. "Trump tiene que satisfacer a su electorado", prosigue Jiménez Olmos, "y está lanzado estos primeros días, pero poco a poco se irá suavizando. Porque, incluso en las cuestiones económicas, se le pueden revolver sus propios votantes".

UN TEMA DELICADO: LA INMIGRACIÓN

Entre otras afirmaciones polémicas de máximos, Donald Trump también ha dado mucho que hablar sobre su postura migratoria. "El tema de la inmigración determinados grupos lo llevan como bandera", nos ha explicado el Doctor en Paz y Seguridad, pero matiza: "En la práctica a ver cómo lo hace. Si se van algunos de estos emigrantes, a ver quién realiza determinadas labores en el país. Todas estas cosas hay que relativizarlas".

EFE / ABEDIN TAHERKENAREH Primeras imágenes de Teherán, tras la llegada de Trump al poder.

Y Jiménez ha vuelto a insistir: "Esto forma parte de una parafernalia electoral y tiene mucho de espectáculo. Veremos a ver cuando empiece a ver la realidad, por muchos millonarios o multimillonarios que tenga en su gabinete. La realidad será bien distinta porque empezará a encontrar contestación dentro de su propio país, pero también fuera del mismo por el tema de los aranceles, como China".

CHINA, EL GIGANTE AL ACECHO

Ha habido más cuestiones de análisis este martes en COPE, acerca de la investidura de Trump. Como por ejemplo, esa relación con el gigante asiático: "El principal problema de Trump no es Rusia, ni es Europa, sino su competencia: China. Seguramente este país es ya la primera o la segunda potencia. Militarmente, ya es la segunda y cada día se está armando más, que eso es algo importantísimo".

Así, añade Jiménez que "de momento utiliza el 'soft power', no hay que olvidar que su armamento es cada vez más sofisticado", y añade que "luego posee recursos naturales y una tecnología muy alta de la que occidente nos estamos sirviendo". Y para muestra un botón: el coche eléctrico.

¿UN PACIFICADOR O MÁS PÓLVORA?

Para finalizar, es importante los primeros pasos que se han dado en algunos conflictos: "En el aspecto de seguridad, el primer logro que se les puede atribuir a Biden y Trump es el alto al fuego, aunque sea temporal, en Gaza. Se han empezado a liberar rehenes y prisioneros palestinos. Es un punto importante. Irán también parece tranquilo. Si se sigue por ese camino, vamos a tener la esperanza, con Oriente Medio, de que haya más paz.

¿Y qué pasa con Rusia? "Vamos a volver al principio. Muchos expertos dijimos que se podría haber evitado la guerra si el Dombás se hubiera considerado una región autónoma y desmilitarizada. Que se hubiera llegado a algún tipo de acuerdo. Ahora se darán estas circunstancias, pero perdiendo Ucrania, porque es la única forma de que acabe esa guerra". Un análisis exhaustivo y solo ha sido la toma de posesión. Veremos cómo evoluciona el escenario internacional en los próximos meses.