De Haro: "Sánchez dice que hay que aprender a vivir con el virus, lo mismo que ha dicho siempre Ayuso"

Audio

Han acabado oficialmente las Navidades. Algunos hoy no trabajan porque tienen los niños en casa, pero lo de hoy ya no son Navidades sino cuesta de enero. Y empezamos la cuesta de enero pendiente de dos curvas, no las curvas de los excesos de Navidad, la curva de la sexta ola y de los precios. Pendientes de las curvas y de si Djokovic, retenido en un hotel de Melbourne por no estar vacunado, jugará o no el Open de Australia.

Nos hemos acostumbrado a pensar que si una persona destaca en una faceta de la vida es suficiente, suficiente para estar satisfecho, para ser una persona cabal, para ser una persona razonable ¿Qué más se le puede pedir a una persona que es el mejor tenista del mundo, o el mejor tenor del mundo, o el mejor y el más simpático de la oficina, o el mejor jugador de dominó del bar? Nos hemos acostumbrado a pensar que la excelencia en una parcela de la vida es más que suficiente. No importa que esa parcela sea pequeña o grande. El caso Djokovic pone en evidencia que se puede ser bueno, muy bueno en lo tuyo, y al mismo tiempo ser una persona con poco sentido común y con poca cabeza.

Pendientes de la curva de Ómicron y de la curva de los precios. En Francia han anunciado que les faltan 10 días para alcanzar el famoso pico. Ayer no tuvimos datos de Sanidad, están llegando los datos de las CAS que muestran que de momento sigue creciendo la ola en infectados, tasa de incidencia y presión hospitalaria. Sánchez ha querido comenzar el año político como acabó, con un mensaje de tranquilidad, en el comité federal del PSOE ha señalado que hay que aprender a vivir con el virus del Covid como vivimos con otro virus.

Bueno, es lo mismo que ha dicho siempre Ayuso, lo de convivir con el virus.

Convivir con el virus como convivimos con otros virus dice Sánchez. De momento el Covid no es como los otros virus. Es el virus que más se propaga y mata más que la gripe. Eso lo sabe en Sanidad y en los Gobiernos autonómicos, pero han decido, a tres días de que empiece el colegio, ha cambiado de criterio, el martes mantuvo la regulación de las cuarentenas en los colegios, ahora solo habrá cuarentenas sin en una clase hay cinco o más casos. Curva de precios.

No hemos tenido un dato nuevo sobre como empezamos el año con los precios, pero sí un dato sobre cómo acabamos el año. Hemos conocido los datos de precios de toda Europa. También en Europa en diciembre hubo subido de precios, un 5 por ciento, que es mucho subir. Estamos en niveles de récord. La buena noticia es que parece que la subida de precios en Europa está llegando al pico. La mala noticia es la diferencia entre la subida de precios en Europa y en España es muy grande. En todos los países de la UE el gas está por las nubes, la luz está por las nubes y han subido los alimentos.

Las grandes economías de Europa tienen los mismos problemas internacionales: problemas con los suministros y con las materias primas. Pero en España tenemos, con los mismos problemas internacionales, más inflación que en Alemania, en Francia o en Italia. ¿Por qué es eso? Porque la economía española tiene pendientes desde hace mucho tiempo reformas que no se han hecho. Con los precios más altos que nuestros vecinos competimos, pero con ellos, tenemos productos más caros para exportar y si suben los salarios para compensar la subida de precios lo que producimos es más caro.