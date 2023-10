De Haro recuerda su visita al hospital bombardeado de Gaza: "Me quedé un buen rato en shock"

Audio

En 2008. Al-Ahli Hospital. Ayer, volviendo a casa, escuché la noticia y quedé un buen rato en shock. Volvía a recorrer las consultas, la capilla, los jardines y sobre todo me venía a la cabeza la conversación con su directora. Pasé con ella un día completo.

Suhaila Tarazi completó sus estudios de Gestión y Dirección en Londres. Con unos 60 años, la actividad al frente del Al-Ahli Hospital la tenía exhausta. Antes de responderme algunas preguntas se detiene para tomar aire. El hospital es un oasis en el centro de la ciudad de Gaza. Fuera de sus puertas, la vida hierve.





Suhaila es uno de los pocos cristianos de Gaza. Orgullosa. Le pregunté, pero no tienes miedo, de un ataque de fuera o de dentro.

Ayer cuando me enteré del ataque empecé a buscar videos, no estaba entre los portavoces. La llamé hace unos días y nadie cogía el teléfono. Hoy no he llamado. Buscaba entre los videos. Absurdo, si está viva no está en los muertos, si está muerta está bajo una manta. ¿Por qué no te vas?

Suhaila se ha quedado, se ha quedado hasta el final. De un modo u otro nos volveremos a ver, aquí o allí. Biden, que se encuentra allí de visita, asegura que la masacre de 500 personas es culpa de la Yihad Islámica que lanzo un cohete y que se torció.

Hamás le echa la culpa a Israel. ¿Quién dice la verdad? Hamás asesinó a sangre fría a más de 1.000 israelíes. No tiene respeto alguno por la vida de los palestinos. Israel lleva desde el 7 de octubre bombardeando la franja y han muertos centenares de civiles. Ni Hamás ni Israel muestra respeto alguno por la vida de los civiles. La violencia de unos y otros ha llenado la zona de huérfanos, de viudas, de dolor y más dolor.

[Fernando de Haro dirigió el documental 'Cuando vuelva', quien a través de distintas historias personales, como la de Suhaila, habló sobre el riesgo de despoblación cristiana de Tierra Santa]