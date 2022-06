De Haro: "Si Olona pincha el domingo, será el fracaso de una estrategia basada en tópicos sobre los andaluces"

Audio

"Buenas tardes, a la gente gente:

Hace unos días, el director de cine y documentalista José Luis López Linares presentó en Cannes su última película dedicada a Goya. En su anterior documental 'España, la primera globalización', López Linares contaba las muchas razones por las que se puede contar una historia positiva de la España del siglo XVI. López Linares estuvo con nosotros cuando se produjo el estreno.

Tengo curiosidad por ver cómo aparecen tratadas en esta película las famosas pinturas negras de Goya. Seguro que te acuerdas de una de esas pinturas porque aparece en todos sitios: es el duelo a garrotazos de dos hombres enterrados hasta la rodilla. Seguro que te acuerdas del cuadro porque se utiliza siempre como ilustración de la inclinación cainita y fratricida de los españoles. Es un tópico, una cosa que se repite aunque no esté respaldada por los hechos. Casi todos los historiadores medianamente serios reconocen ya que los españoles no son más cainitas que los italianos, los alemanes o los franceses. España no es una pintura negra de Goya. Por cierto, los blancos y los celestes de Goya son deliciosos. Y las pinturas negras pueden verse como la denuncia de una España sombría o como el retrato de unos pobres diablos, todos somos pobres diablos, que aspiran a una vida mejor.

En el segundo debate de la campaña andaluza, los seis candidatos, especialmente Moreno, recibieron mamporazos. Pero también hubo momentos distendidos.

Por cierto, ¿Marín hace las torrijas en Navidad o en Semana Santa? ¿Las torrijas son para Navidad o para Semana Santa? ¿Se va a comer Olona las próximas torrijas en Salobreña o en Sevilla?

La candidata de Vox, que fue fiel a su perfil algo histriónico, puso muy cara incluso la abstención para que Moreno pueda ser presidente. Luego ya veremos. Si todas las encuestas no están equivocadas, en realidad, esta es la gran incógnita del próximo domingo: ¿a cuántos diputados de la mayoría absoluta se queda Moreno y cómo queda Vox para exigir la entrada en el Gobierno andaluz?

Moreno en los tres días y medio que quedan de campaña lucha contra el peligro de morir de éxito: tanto se ha hablado de su amplia victoria que el peligro es que sus potenciales votantes se queden en casa. Vox y su candidata luchan contra ellos mismos. Tan altas se han puesto las expectativas que si que quedan por debajo de los 20 diputados, lo que sería un estupendo resultado, se considerará como un fracaso. La apuesta por Olona habría sido un fracaso. La candidata de Vox ha hecho poca campaña y según las encuestas un tercio de los que votaron al partido de Abascal están pensando votar al PP. Veremos el domingo si Olona ha pinchado en Andalucía, si así fuera sería el fracaso de una estrategia basada en tópicos: a los andaluces no les gustan mucho los candidatos que se pasan de frenada".