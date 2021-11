De Haro: "Hemos visitado los cementerios y arreglado las tumbas esperando que la separación sea temporal"

Audio

Se acaba el puente de todos los santos. Muchos nos escuchan desde el coche. José , que tiene un invernadero de flores en Chipiona, en Cadiz, se ha queda en los últimos días sin flores. El sector de la flor fresca ha vuelto a vivir un boom. Mañana es el día de los difuntos, pero muchos han adelantado su visita a los cementerios a este fin de semana. Almudena, que tiene enterrados a sus seres queridos en el cementerio de las barrida de las Manchas, en la Palma, no ha podido ir a limpiar la tumba y a ponerle flores.

El cementerio de las Manchas lleva aislado desde hace un mes, la colada se encuentra a pocos metros del camposanto. Si esa colada lo alcanza, las tumbas donde reposan 5.000 vecinos quedarán engullidas por el material volcánico. No tiene nada de antiguo y de superado esto de acordarnos de nuestros difuntos, de rezar por ellos quien quiera o quien sepa. Lo hemos aprendido durante la pandemia. Sin recordar a los muertos nos falta algo.

En los últimos días, una columnista joven ha recordado que el poeta Federico García Lorca, cuando inauguró una biblioteca en su pueblo, terminó su discurso saludando a los vivos para desearles felicidad y para recordarlos cariñosamente porque representan la tradición del pueblo y porque gracias a ellos todos estamos estamos aquí, decía el poeta. Memoria y futuro se unen en estos días en los que hemos visitado los cementerios, hemos arreglado las tumbas esperando que la separación sea temporal.

Hace justo una semana el ministro de Asuntos Exteriores aseguraba que el suministro de gas por parte de Argelia estaba garantizado. Esta tarde vamos a hablar del suministro del gas. Hace algunos días contábamos que el 40 por ciento del gas que utilizamos para calentar nuestras casas, para ducharnos, para cocinar viene de Argelia. El ministro de Asuntos Exteriores viajó a Argelia a finales de septiembre porque había dos amenazas para que ese suministro estuviese garantizado: en este momento hay en el mercado internacional una cosa que los economistas llaman crisis de oferta. Hay más gente comprando gas, en realidad comprando de todo, que oferta de gas en el mercado.

Albares se fue a Argelia para que el gas que necesitamos no lo compraran, por ejemplo, los chinos. La otra amenaza para el suministro del gas depende del transporte. Este domingo vencía el contrato para usar el gaseaoducto que nos envía parte del gas de Argelia a través de Marruecos. Y ese contrato no se ha renovado, por las malas relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos. Esto no significa que nos vayamos a quedar debastecidos. España empieza noviembre con gas natural almacenado para el equivalente a 40 días de consumo Tendremos gas porque hay otro gaseoducto Medgaz, que no pasa por Marruecos pero esa gasoducto no será suficiente. Habrá que usar los llamados buques metaneros.

El gas debe mantenerse a una temperatura de -160 grados, cercana al cero absoluto, a lo largo de grandes distancias. Y para eso existen los buques metaneros. Pero los buques metaneros son caros, en este momento el alquiler de un solo día es de 100.000 dolares y puede subir mucho porque todo el mundo quiere alquilarlos.

Eso significa que el precio del gas se va a encarecer. En principio no nos va a faltar gas pero vamos a tener que pagarlo más caro aún.