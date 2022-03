De Haro: "El Gobierno no ha hecho las reformas necesarias ni ha tomado medidas contra la inflación hasta ayer"

Audio

Juan guardó hace un año doscientos euros en un sobre de su mesilla. La tercera ola del covid había golpeado fuerte a nuestro país y Juan decidió tener un pequeño colchón. Metió en el sobre cuatro billetes de 50 euros. Juan ha sacado esta mañana el sobre y se ha encontrado con tres billetes de 50 euros, uno de 20 euros y otro de diez euros. Solo le quedan de los 200 euros, 180. Nadie ha tocado el sobre. Es la inflación, amigo, el impuesto de los pobres. Juan Español donde tenía 200 euros ahora tiene 180. La subida de los precios en este mes de marzo ha sido del 9,8, casi el 10 por ciento. No pasaba esto desde 1985, desde que Alaska se preguntaba cómo has podido hacerme esto a mí.

El dato es malo se mire por donde se mire. Si nos olvidamos de los precios de la energía y de los alimentos frescos la subida de precios sigue siendo de record: un 3,4 por ciento. Hoy es el día en el que Sánchez ha estado en el Congreso para hablar del Sáhara, de la OTAN, de Ucrania, le ha faltado hablar del documental que le están rodando. Y ha asegurado que la culpa es de Putin.

Putin tiene parte de la culpa, pero no toda la culpa. Los precios empezaron a subir antes de la guerra. Alemania también se ve afectada por la inflación pero allí los precios han subido un 7 por ciento, tres puntos menos. El medio de la inflación en la zona euro está en 6 por ciento. O sea que no es solo la guerra. Los precios empezaron a subir después del covid porque queríamos comprar más cosas de las que había en el mercado. Luego llegó la subida del gas y del petróleo y ahora la guerra. Pero los precios suben más en España que en el resto de Europa porque ni el Gobierno de Sánchez ni los gobiernos anteriores hicieron las reformas necesarias. El Gobierno no ha hecho las reformas necesarias ni ha tomado medidas contra la inflación hasta ayer. ¿Con las medidas que han entrado en vigor hoy se va a contener la inflación? Sí, pero solo un poco, si se hubiera puesto en marcha el plan a finales de febrero ahora tendríamos un 8,8 de inflación y no un 9,8. Lo ha dicho la gente de Funcas.

Algo va a ayudar el plan del Gobierno, pero el precedente de la gestión de los fondos europeos es malo. Hoy los empresarios han denunciado que de los fondos solo han llegado a las empresas un 2 por ciento.

Más inflación es menos crecimiento. Ahora es cuando más necesitamos los fondos europeos. ¿Todo son malas noticias? No. La subida de precios nos hace perder capacidad adquisitiva, pero con motivo del covid ahorramos bastante y eso nos va a permitir aguantar mejor esta mala racha. El gasto con tarjetas ha subido, a pesar de la invasión de Ucrania. Los salarios no están subiendo, eso es malo para nuestros bolsillos, pero bueno para la economía.