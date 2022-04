Fernando de Haro: "Piqué, independentista a tiempo parcial, quiso pedir ayuda al Rey Emérito"

Audio

"Buenas tardes a la gente, gente:

La España con subidas de precios de dos digitos, y sin subidas salariales es también la España de los pelotazos. Aquí en la COPE, Piqué le ha defendido a Juanma Castaño que la comisión de 24 millones de euros que habrían pactado el jugador y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí es una comisión normal.

El Confidencial sigue publicando audios sobre este pelotazo y lo último es que Piqué, independentista a tiempo parcial, quisó pedir ayuda al Rey Emérito. Juan Carlos I ha confirmado que recibido una solicitud para un encuentro.

Luis Medina, uno de los comisionistas de la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid con la compra de mascarillas también considera normal haber cobrado un millón de euros por la operación. Millón de euros que sale de tu bolsillo y del mío. En un momento en que había más de 800 muertos diarios.

Un español medio, con un salario medio, necesita 37 años para ganar ese millón de euros que a Luis Medina le parece normal. Es fácil calentar la sangre hablando de pelotazos millonarios en una España en la que muchos tienen serios problemas económicos. Más dificil es comprender por qué se producen y qué importancia tienen.

¿Veinticuatro millones de euros o un millón de euros son cantidades normales? Depende, no hay que tenerle miedo a las grandes cifras si aportan valor, otra cosa es que sean el botín de un robo.

En realidad la única manera de valorar una cierta cantidad de dinero es en función del trabajo. Cuando la macroeconomía y la micronomía se empiezan a alejar del valor del trabajo empieza el lío. ¿Cuántos puestos de trabajo han generado esos millones? España ocupa el puesto catorce en el ranking de corrupción de la Unión Europea, en la UE hay 27 países.

¿Cuál es la solución? Se suele decir que hay que aumentar los controles, pero eso se interpreta muchas veces como más burocracia. Y la burocracia amenaza con paralizar a España, recordemos lo que ha pasado con las ayudas directas a las empresas, que no se han llegado a gastar o lo que está pasando con el Fondo Next Generation.

Ni podemos ni queremos olvidar a Ucrania

Y no nos olvidamos de la invasión de Ucrania porque no podemos ni queremos. Las tropas de Putin han tomado una ciudad al este del País, Kreminna y han comenzado ya la gran ofensiva contra el Donbás, la zona del este del país. Lo ha confimado Zelenski. Una ofensiva más contundente supone un bombardo con artillería para preparar el terreno. Y la artillería es mucho más imprecisa que el bombardeo con aviación. Los artilleros no ven su objetivo. La artillería está pensada para matar, causar confusión y crear caos. Y para arrasar para que la destrucción de los tanques y de la infantería sea más fácil".

