Herrera desvela la respuesta que le dio el Rey Juan Carlos a Piqué al pedirle ayuda con la Supercopa

Piqué intentó hablar con el Rey Juan Carlos para que le ayudase para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Carlos Herrera ha desvelado que desde el entorno del rey emérito le dijeron que no era posible y que Juan Carlos no podía verle. Todas estas informaciones las conocemos tras el enganchón que protagonizaron en directo Juanma Castaño y el propio Piqué en 'El Partidazo de COPE'.

Herrera desvela la respuesta que recibió Piqué de don Juan Carlos

Las informaciones sobre Piqué y su relación con la Federación Española de Fútbol se están conociendo gracias al hackeo que ha sufrido el organismo presidido por Rubiales. Sobre esto, el mismo Herrera ha confirmado que "previsiblemente conoceremos algún audio en el que se dice: «Vamos a pedirle a Juan Carlos, que está en Abu Dabi, a ver si puede mediar con Arabia Saudí»".

Y es que Herrera, buen conocedor del entorno de don Juan Carlos I, ha confirmado que el futbolista del Barça, "Gerard Piqué, se quiso poner en contacto con don Juan Carlos, aprovechando que se presentaba la Copa Davis. Del entorno de Juan Carlos le contestaron que no", ha aclarado Herrera. "Que no estaba disponible esos días y que, por lo tanto, no podía verle", fue la respuesta que se le dio al futbolista catalán. Herrera ha comentado que esta respuesta, en el fondo, "era una forma de quitarse de en medio, porque vamos, solo me falta a mí que ahora, que me metan en este lío", asegura que se reflexionó desde la gente que mejor conoce al Rey emérito.

El problema de Piqué y los problemas de Rubiales

Sobre Piqué, Herrera se ha preguntado esta mañana en 'Herrera en COPE': "¿Un jugador del Barça en activo cobrando para que el socio del Barça se quede sin ver a su equipo, porque se va a Arabia?", tras lo que ha terminado por responder: "Los socios del Barça han dado un espectáculo hace poco vendiendo masivamente sus entradas a los del Eintracht de Frankfurt, así que poco puedan decir", ha sentenciado.

Audio





"Ese compadreo de un jugador en activo con el presidente de la Federación, que luego es el que pone a los árbitros... Por mucho problema que haya, a Piqué no le van a sacar de ahí y no le van a poder meter mano en lo judicial. ¿Queda mal con su club? Él criticó la Superliga", ha recordado Herrera.

El problema más "incómodo", apunta Herrera, "es el de Rubiales. ¿Por qué tienes que recurrir a una empresa privada para negociar con los señores del turbante? Rubiales firma un contrato por el que la Federación cobra más si van Madrid y Barça. El que pone los árbitros en la Liga, le conviene económicamente que Madrid y Barça queden arriba. Eso puede mosquear", ha criticado Carlos Herrera. "Parece que Rubiales, como cuenta ABC, ocultó a los órganos de control que cobró comisiones", ha recordado para finalmente apuntar al modo en el que la Federación habría 'pagado' indirectamente a Piqué: "Tú no le estás pagando, pero renuncias aparte del dispendio para que le pague al que intermedia", ha analizado Carlos Herrera, tras el enganchón entre Juanma Castaño y Piqué.