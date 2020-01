De Haro: “Esquerra está en su dosis de postureo pero más adelante no va a hacer nada”

Audio

Fernando de Haro está en la calle de la Torre del Diablo en Gibraltar porque mañana viernes este suelo dejará de ser de la Unión Europea, ya que se hace efectivo el Brexit. Es triste estando aquí viendo lo que significa una frontera, y hay quien quiere levantar fronteras en España.

Sánchez ha anunciado que se va a reunir con Torra pero que la mesa bilateral de negociación para resolver el conflicto catalán ya no es tan urgente. No se va a iniciar hasta que no se celebren las elecciones. Significa que.. ¿Sánchez, de pronto, quiere romper con Esquerra, que Sánchez se ha vuelto constitucionalista, significa que hay una posibilidad de que la legislatura nacional no tenga estabilidad? Hay muchas preguntas y no hay que darse prisa en responderlas.

Torra, en una radio catalana, ha dicho que lo que quiere hablar en la reunión con Sánchez es del referéndum. Lo dice después de que anunciase ayer, que iba anunciar elecciones y después de la ruptura con Esquerra. Después, Carmen Calvo, ha puesto en duda la reunión con Sánchez y Torra “si se celebra” y ha añadido una condición.

En ese momento, quizás, Carmen Calvo no tenía claro, quizás estaba amenazando con que esa reunión con Torra no se produjera. Pero eso de que se iba a producir en términos de seguridad jurídica hubiera valido para la reunión si se hubiera celebrado antes o después del anuncio de elecciones en diferido en Cataluña. El gobierno de Sánchez tiene la obligación de mantener reuniones dentro de la seguridad jurídica pero es que la reunión con Torra antes de la convocatoria de elecciones no era una reunión que se mantuviese con seguridad jurídica porque habían dicho los independentistas que querían hablar de autodeterminación y amnistía. En eso ha insistido Torra después en un comunicado al cual le ha respondido Moncloa diciendo que la reunión se mantiene pero rebajando el tono.

El problema de la reunión con Torra no es el contenido, no es si está dentro de la seguridad jurídica o no, antes del anuncio de elecciones ya se iba más allá de la seguridad jurídica porque se iba a hablar de autodeterminación y referéndum. Osea que no nos cuente Sánchez ahora el contenido de la reunión porque está en peligro la seguridad jurídica. La reunión tiene otra naturaleza porque hay convocatoria electoral que a Sánchez no le beneficia porque a Esquerra no le beneficia.

Ha habido también reacción de Esquerra. Sergi Sabrià, portavoz de ERC en el Parlament de Cataluña, inmediatamente ha dicho que esto de aplazar la mesa bilateral es un incumplimiento fragante del acuerdo al que se llegó para la investidura.

Cuando Esquerra critica a Sánchez por posponer la mesa bilateral, ¿está siendo Esquerra sincera o está en el postureo?, ¿va a estar Esquerra dispuesta incluso a romper el acuerdo con Sánchez?, ¿este enfado que muestra Esquerra le va a llevar a no aprobar los presupuestos? Seguramente es ir muy lejos. Esquerra en lo que está es en su dosis de postureo, está en ganar las elecciones a Torra. Seguramente Esquerra no va a romper con Sánchez, ahora se muestra muy indignada y más adelante no va a hacer nada.

Queda una pregunta pendiente, porque hay quien apunta a que incluso Sánchez y Esquerra habrían pacto esta escenificación. El tiempo nos dirá que de cierto hay en un posible alejamiento entre Sánchez y Esquerra. Tenemos que verlo porque ya llevamos mucho postureo, tenemos que ver que Sánchez realmente rompe con Esquerra. En cualquier caso, siempre estará Tezanos para arreglar las cosas.

Tezanos ha dicho que Sánchez sigue subiendo en intención de voto y se ha inventado un nuevo sistema para computar el enfado d ellos ciudadanos y para que no se note tanto que estamos muy enfadados con nuestra clase política. Es triste, en un sitio donde se va a levantar una vieja frontera tener que hablar de posibles fronteras en el futuro dentro de España.