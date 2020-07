De Haro: ¿Amenaza Rufián diciendo que sin justicia no hay paz? Son los CDR los que hacen el cafre"

Audio

¡Muy buenas tardes, a la gente gente!

Iván Redondo tiene rasgos de genio político, maquievélico, metió a Sánchez en la Moncloa, con un resultado malo en las elecciones. Iván Redondo ha conseguido que Santiago Abascal trabaje para el PSOE. "No queda más remedio que anunciar una moción de censura que se presente en el mes de septiembre", dice el líder de VOX. Desde las elecciones de noviembre ha ido cayendo en intención de voto y las encuestas le dan a VOX un descenso de 35 a 25 escaños. No hay nada que le venga mejor a la izquierda que una moción de censura que va a ser tumbada.

Le han lanzado una moción de censura contra usted. El Grupo socialista ha vuelto este miércoles casi al completo al hemiciclo. Semana nefasta, después de la semana pasada: derrota en el Congreso en los dictámenes en los que Francia recomienda no viajar, golpe del Reino Unido sin avances con ese corredor para las islas, golpe de la EPA con un millón de puestos de trabajo destruidos. Hay que seguir con el aplauso de la semana pasada. Sánchez sigue poniénodse al frente del Plan Marshall acordado en Europa.

Si Rufián no fuera Rufián habría que contestarle a estas cosas que dice ¿Amenaza Rufián diciendo que sin justicia no hay paz? Son los CDR, los independentistas los que hacen el cafre. Esto es solo una rufianada a la que no hay que hacerle caso.

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que ve "una mala noticia" la suspensión del tercer grado de cinco presos condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Absuelto el letrado de Podemos despedido por acoso sexual: "Era una lucha de poder". Pablo, eres miembro del poder ejecutivo, no puedes hablar contra los jueces, salvo que no estés en un estado democrático. Esto es no respetar las reglas democráticas.

El juzgado archiva la querella contra el abogado, José Manuel Calvente, al entender que no hay pruebas contra él tampoco por coacciones, lesiones, hostigamiento o acoso laboral.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido este miércoles un escrito a la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena, al que ha tenido acceso EL MUNDO, donde pide que se dicte de forma inmediata la suspensión de los artículos 100.2 del resto de condenados por el 1-O, tras haberse declarado el tribunal competente para resolver esta cuestión jurídica al resolver el recurso de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

Tragara ERC con todo, Sánchez tiene alternativa