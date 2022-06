De Haro, como los Stones en el 4º aniversario de la moción de censura: "No podemos estar satisfechos"

Audio

"Buenas tardes, a la gente gente:

Tenemos a los Rolling Stone en Madrid para el primer concierto de su gira europea. Son unos venerables ancianos que se hacen fotos en los parques. Siempre me ha parecido que está canción que estamos escuchando en sus mejor tema. 'No puedo estar satisfecho, lo intento, no puedo estar satisfecho'. Cuando la grabaron hace 56 años dijeron que era el reflejo del desencanto del momento. A mí siempre me ha parecido un tema de todos los tiempos: 'nunca hemos conseguido estar satisfechos, quizás en eso radique nuestra grandeza'.

Cuatro años es mucho o poco tiempo, según se mire. Cuatro años es lo que dura sin estropearse el vinagre balsámico en la despensa, y cuatro años es lo que tarda un chicle en descomponerse. ¿Chicle o vinagre? Hoy se cumple cuatro años desde que de forma inesperada Sánchez consiguió que su moción de censura triunfase y sacara a Rajoy de la Moncloa. Como recordarás lo decisivo fue el giro del PNV. Durante su discurso en la moción de censura Sánchez, como ha hecho hoy, con el grupo parlamentario socialista hablo mucho de lo malo que es el PP. En aquel discurso no había, como requiere una moción de censura en España, un plan de Gobierno. Pero Sánchez sí marcó unas líneas sobre lo que quería hacer.

Audio Rajoy, a Sánchez en el debate de la moción de censura: "¿Va usted a dimitir cuándo la sentencia de los ERE sea conocida?"





Sánchez ensalzaba a los funcionarios. Cuatro años después tiene en su curriculum un intento de reducir la independencia del poder judiial, la politización de la fiscalía y de la abogacía del Estado, y una descalificación de los policías que ahora llama piolines. Sánchez ha desprestigiado a a los funcionarios del CNI. Sánchez hablaba de la necesidad de mejorar la calidad democrática y de fomentar la cohesión territorial.

La moción de censura se producía meses después de un intento de sedición de Cataluña. Sus responsables fueron condenados y han sido insultados en contra de las recomendaciones del Supremo.En Cataluña hay un Gobierno de un partido que es socio de Sánchez y que desobecedece las resoluciones judiciales con la pasividad del Gobierno. Los principales socios parlamentarios de Sánchez son los independentistas catalanes y los independentistas vascos. Cohesión territorial. Sánchez prometía estabilidad y mejora de la imagen internacional de España.

La reforma laboral salió por el error de un diputado del PP en la votación; las medidas anticrisis por los cinco votos de EH Bildu, y el decreto ley sobre los fondos europeos Next Generation se convalidó con la abstención de Vox. Sánchez tiene un Gobierno que en plena guerra de Ucrania está a favor y en contra de la OTAN.

¿Chicle o vinagre? El problema no es la descomposición del chicle a base de estirarlo sino las consecuencias que eso tiene para la gente gente".