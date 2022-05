De Haro: "ERC quiere hacer ver todo lo que manda, quiere la cabeza de Margarita Robles"

Audio

"Buenas tardes, a la gente, gente:

Empezamos el fin de semana y apetece pasar una noche en un hotelito con encanto. Pero si trabajas y tienes 25 años, es posible que tu sueldo esté en los 1.100 euros y es posible que no te puedas permitir una noche fuera de casa. El valor de un salario de 1.100 euros perdió de marzo de 2021 a marzo de 2022 más de 70 euros. Por eso, los sindicatos reclamaban en las negociaciones del pacto de rentas, negociaciones que se han roto en las últimas horas, que se recomendaran subidas de salarios del 2,5 por ciento. Parece razonable. Pero los empresarios dicen que no se pueden asumir compromisos cuando no se sabe qué va pasar y que hay que tener ciudado con la segunda vuelta de inflación. También parece razonable. ¿Qué habría que hacer con los salarios? Es desequilibrado que todas las pensiones suban conforme al IPC. Es contraproducente que las empresas mantengan sus márgenes. Si hay que apretarse el cinturón, tenemos que tirar de la hebilla todos.

Y en estas estamos cuando Sánchez ha vuelto a decir en Barcelona que la economía española es fuerte. Mientras, sigue hundiéndose en las arenas movedizas que él mismo ha creado para intentar salir del caso Pegasus. La solución sería decir lo mismo que dijo en el Congreso su ministra de Defensa, Margarita Robles, que es lo mejorcito que hay en el Gobierno.

Audio





Sánchez lo tenía a huevo, más después de la comparecencia de Paz Esteban, directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Paz Esteban confirmó que se espió a 18 independentistas con orden judicial y que entre ellos estaba Aragonés. Sánchez podría decir, se lo podría haber dicho cuando se han visto hoy: 'mira Pere te espiamos porque tu partido decía y dice que lo volvería a hacer, que volvería intentar la secesión de Cataluña'. Pero esa es la única posibilidad que Sánchez no ha contemplado. Para salir del atolladero del espionaje fundamentado a los independentistas, Bolaños nos contó que Sánchez también había sido espiado, lo hizo comprometiendo imagen de España. Lo intentó atendiendo a las peticiones independentistas de que se informará en una comisión de secretos oficiales que no estaba constituida. Por eso obligó a la presidenta del Congreso a cambiar las mayorías necesarias, desprestigiando a la democracia española. Cuando ayer compareció la directora del CNI en el Congreso, por exigencia de los independistas, no se dieron por satisfechos. Nunca se dan por satisfechos. Como Paz Esteban confirmó que se había espiado, Sánchez emitió desde Moncloa un comunicado en el que dijo que no sabía nada. Y así desprestigio al Gobierno de España y a sí mismo. ¿Qué quieren los de ERC y sus amigos de Podemos? ¿Forzar un fin de legislatura? No. Hoy Aragonés lo ha dejado claro.

Ha pedido la cabeza de Robles para restablecer las relaciones. En el aparte que ha tenido con Sánchez le ha exigido una reunión. ERC quiere dimisiones, ERC quiere hacer ver todo lo que manda. Y Sánchez va detrás de la zanahoria o del palo, según se mire".