De Haro: "Es duro decirlo, pero si estás en un ERTE es probable que tu trabajo haya acabado"

Audio

Si trabajas en un bar, en alguna empresa turística que depende de los viajeros internacionales y estás en un ERTE, Es muy probable que tú trabajo se haya acabado. Es duro decirlo y más aún oírlo. En esta España nuestra cada vez se dicen las cosas claras. Y nosotros no estamos aquí para ganar votos sino para contar, para explicar lo que está pasando. Fataríamos a nuesta obligación si no lo hiciéramos. Hoy lo ha dicho el Banco de España, con su lenguaje, claro.

Hoy el Banco de España ha certificado lo que dijo ayer Funcas: no va a haber recuperación en forma de V, ni de V abierta. Y las ayudas públicas para las empresas y los sectores que no van a sobrevivir había que retirarlas. Eso significa que el Gobierno tendría que ponerse las pilas para ayudar a una gran reconversión masiva.

De Haro sobre las previsiones del Banco de España y la reunión de Iglesias con Bildu y ERC

Lo que dice el Banco de España es que hemos ido de más a menos, en agosto se acabó la fuerza de la recuperación y eso significa que vamos a tardar más tiempo del que se pensaba en volver a com estábamos, la economía puede crecer el año un 7 o un 4 por ciento.

Y eso significa que en 2022 no estaremos como en 2019. Somos diferentes, mejora la previsión de la OCDE, por nuestra estructura económica y por la mala gestión de la pandemia. Eso no significa que estemos condenados al fracaso más absoluto: Europa apoya con 140.000 euros, el precio del dinero esta por los suelos, el petróleo está barato, no hay inflación y eso es muy buena noticia para las empresas, está garantizado el poder de compra, el destino no está escrito, hay que hacer las cosas bien.

Sánchez que ahora coquetea con ERC. "Le agradezco que haga el esfuerzo por superar esa dinámica de bloques"

Hoy ha habido reunión de Iglesias con los representantes de ERC y Bildu, el contador sigue corriendo y siguen con las reuniones de tanteo. Bildu pide presos a cambio de voto.