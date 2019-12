Fernando de Haro: "No tiene sentido hablar con Casado pero sí ir a Lledoners a negociar con Junqueras"

Audio

Vamos a tener que convocar una cumbre internacional más a menudo porque si hay Cumbre del Clima, Sánchez comparece. Si hay cumbre de la OTAN como hoy, Sánchez comparece. Hay una cumbre de la OTAN en Londres y Sánchez, que no hablaba, hoy sí ha querido hablar. Ha ofrecido una rueda de prensa y ha dicho que el acuerdo con ERC estará dentro de la ley y que será público. También le ha echa la culpa, como no, a PP y Ciudadanos pero es que en realidad está hablando con él porque los otros son los malos. ¿Cómo dice que se han desentendido si no los ha llamado?

Dice Pedro Sánchez que el acuerdo será legal y público. Bueno, público si el acuerdo es un folio y medio como el de Podemos eso no es hacer público nada. ¿Ilegal? Bueno, es que ahora está pidiendo referéndum de autodeterminación y eso no es legal.

Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, este miércoles ha estado en el Palacio de la Zarzuela para entrevistarse con Felipe VI. Batet ha hecho saber que ve ajustada esa investidura que está buscando Sánchez, que está buscando con ERC, que le echa la culpa a los otros pero él no ha llamado al PP, que será no será antes de Navidad porque lo ve ajustado ha dicho Batet, qué es lo que en principio quería Sánchez y ERC va a hacer esperar a Sánchez.

Batet también ha hecho saber que ERC no va a asistir a la ronda de consultas con el Rey. El PSOE negocia con un partido que sistemáticamente se niega a reconocer al Jefe del Estado. El PSOE se ha reunido, mientras Sánchez estaba en Londres, con Junts per Cat sin que haya salido nada claro de la reunión. Con quién se avanza con ERC. Hoy, Ábalos junto con Carmen Calvo, habla ya claramente de conflicto político, pero no está escrito en un papel.

Ábalos además considera irrelevante que Sánchez no haya llamado ha casado desde el 10 de noviembre. Vamos a ver, ¿el que Sánchez no haya llamado a Casado es una excusa, una inmadurez? Que infantilidad la de Casado. Mira que esperar que le llame el ganador de las elecciones que no tiene apoyos suficientes para la investidura... es que eres un infantil Pablo, eres un infantil, mira que esperar a que Pedro Sánchez te llamé. ¿Para que va a llamar Pedro Sánchez a Pablo Casado? Total Pablo Casado es el segundo partido, es el partido constitucionalista para que va a llamar, es infantil. Como ha dicho Alfonso Guerra a Carlos Herrera esta mañana, han dejado la investidura como a un grupo de niños con una granada en la mano.