Fernando de Haro, sobre Djokovic: "Piensa que jugar bien al tenis le da derecho a todo"

Djokovic ya está en Serbia. Ha llegado esta mañana a Belgrado después de haber sido expulsado de Australia y ha sido aclamado por un pequeño grupo de seguidores.

El caso Djokovic muestra que no se puede entender el mundo si lo dividimos entre partidarios del mercado y del Estado, entre pro-iraníes y pro-israelíes, entre derecha e izquierda, entre los partidarios de la cancelación y los partidarios de la tradición. El mundo realmente se divide entre los que viven en una burbuja, entre los que huyen de la realidad, hacia lo virtual y los que todavía están apegados a los hechos. Djokovic vivía y vive fuera de la realidad cuando dio una entrevista siendo positivo, cuando mintió sobre sus viajes, cuando participó en eventos públicos cuando contagiaba.

Djokovic vive fuera de la realidad cuando piensa que se puede luchar contra la pandemia sin vacunas y cuando piensa que jugar bien al tenis le da derecho a todo. La expulsión de Australia y la decisión francesa de impedirle jugar en Roland Garros no garantiza que Djokovic salga de su burbuja. No hay mecanismo que garantice una vuelta automática a la realidad. Tampoco hay que ser tenista famoso para vivir huyendo de la realidad, cada uno, hasta el más pobre de los mortales, puede fabricarse su popria burbuja. Lo dicho: el mundo se divide en los que viven en una burbuja, entre los que huyen de la realidad, hacia lo virtual y los que todavía están apegados a los hechos.

En España hay mas tres millones de autónomos. Son esenciales para la economía del país y para la creación de empleo. Esos más de tres millones de autónomos están pendientes de la negociación del Gobierno con sus representantes para cambiar el modo con el que cotizan a la Seguridad. Los autónomos han visto como este año que acaba de empezar 2022 subían las bases mínimas y máximas por las que cotizan. Ahora nos eso lo que se negocia. Ahora lo que se negocia es cambiar el sistema y los tramos de cotización a partir de 2023.

En este momento España es uno de los pocos países de nuestro entorno en los que los autónomos cotizan no por lo que ingresan sino por lo que les parece conveniente. Eso provoca que muchos solo coticen por lo mímino, el Gobierno quiere cambiarlo estableciendo una cotización por ingresos reales con 13 tramos. Los ingresos reales se calcularán por el rendimiento neto, o sea después de descontar los gastos. Los autónomos rechazan la propuesta del Gobierno porque supone un subidón para muchos , y por el modo de calcular los ingresos reales. Unos podrán descontarse gastos y otros no. El ministro Escriva dice que no quiere recaudar más.

El sistema de cotización de los autónomos hay que cambiarlo sin duda. Otra cosa es pegarle un subidón cuando la recuperación no está consolidada. El Gobierno de Sánchez ha indexado las pensiones al IPC, ha eliminado la reforma de Rajoy. El FMI, OCDE y Banco de España han criticado la reforma de las pensiones del ministro Escrivá. No es suficiente para hacer viable el sistema, es lógico que no haya confianza en sus propuestas.