El dinero que han ganado los equipos españoles en la fase liga de la Champions League: de los 49,5 millones de euros aproximadamente del Barça, a los 20,3 millones para el Villarreal
El FC Barcelona se posiciona como el equipo español con más ingresos en la fase de grupos, superando con creces las cifras de Real Madrid y Atlético de Madrid
La fase de grupos de la Champions League ha supuesto una importante inyección económica para los equipos españoles. El FC Barcelona ha sido el más beneficiado, con unos ingresos calculados de 49,5 millones de euros, consolidándose como el líder en este apartado. El club azulgrana finalizó esta fase en la quinta posición de la liga con 16 puntos.
El Real Madrid y el Atlético, a la zaga
Por detrás del Barça se sitúan el Real Madrid, que ha acumulado 36,6 millones de euros tras finalizar noveno con 15 puntos, y el Atlético de Madrid, con unos ingresos de 33,8 millones de euros y un 14º puesto con 13 puntos.
La clasificación a octavos, un incentivo millonario
Ambos clubes madrileños podrían aumentar notablemente sus ganancias si logran el pase a la siguiente ronda. La clasificación para los octavos de final de la Champions League está premiada con 11 millones de euros adicionales para cada equipo.
De conseguirlo, los ingresos del Real Madrid ascenderían hasta los 47,6 millones de euros, mientras que el Atlético de Madrid alcanzaría los 44,8 millones. Estas cifras los situarían muy cerca de los 49,4 millones que ha obtenido el conjunto catalán.
Los equipos eliminados
Peor suerte han corrido el Athletic Club y el Villarreal, que han quedado fuera de la competición. El conjunto vasco, que finalizó en el puesto 29º con 8 puntos, se despide con 26,7 millones de euros, mientras que el Villarreal, 35º con 1 punto, ha ganado 20,3 millones.
