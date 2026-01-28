Poli Rincón, devastado tras el desastre del Real Madrid frente al Benfica en la Champions: "Esta es la cruda realidad del equipo... y del club"

El Real Madrid ha protagonizado el que podría ser su peor partido de la temporada en la Champions League. Durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego', Paco González ha señalado que la actuación del equipo contra el Benfica ha sido incluso peor que en derrotas anteriores como la sufrida ante el Atlético de Madrid, una opinión compartida y amplificada por Poli Rincón.

Un equipo sin rumbo y a la deriva

El exfutbolista ha sido tajante al afirmar que no se ha visto ninguna mejoría en el equipo. Para Rincón, el problema es profundo: "Esta es la cruda realidad del equipo". El colaborador de 'Tiempo de Juego' no ha dudado en calificar la situación actual como un "desgobierno total" tanto en el equipo como en el club, asegurando que "este equipo ahora mismo no lo puedes arreglar".

La zaga madridista ha sido uno de los puntos más criticados. Poli Rincón ha descrito la defensa como un "desastre auténtico", señalando directamente a las bandas y a los centrales. "Ninguno de los dos centrales es capaz de ganar un cuerpo a cuerpo, un duelo de verdad", ha lamentado sobre Hausen y Asencio, de quienes ha dicho que el primero "no puede con ningún futbolista" y el segundo "no ha llegado a un corte hoy".

Solo dos jugadores se salvan

En medio del análisis, Rincón ha afirmado que "en el Madrid solamente hay 2 jugadores", refiriéndose a Mbappé y Courtois. Del delantero francés ha destacado su efectividad: "Mbappé ha tocado 2, las ha metido 2". En el lado opuesto ha situado a Vinicius, del que directamente ha preferido no hablar por su nula aportación: "Ha desaparecido total y absolutamente del partido".

Una imagen impropia del club

Más allá del resultado, ha sido la imagen del equipo lo que más ha dolido a los analistas. Rincón esperaba un mensaje de fortaleza en la Champions, pero el partido ha destruido esa esperanza. "Con esta imagen, todo eso se va al garete, absolutamente al garete", ha sentenciado con frustración. Paco González ha respaldado esta visión con datos, recordando que el Benfica, "el 24 de la Champions", ha rematado hasta 15 veces a portería.

La crítica de Rincón también se ha extendido al centro del campo, cuestionando la capacidad de Tchouaméni, Güler y Bellingham para gobernar un encuentro. Para el exfutbolista, la actuación general del equipo es inaceptable: "No puedes hacer este partido. La imagen del Madrid, para mí, ha sido nefasta". Ha concluido recordando el peso de la camiseta: "Ese escudo y esa camiseta es lo que es y lo que significan".