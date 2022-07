Fernando de Haro, sobre Boris Johnson: "Se ha ido como vino, despeinado"

Audio

Hace unas horas Chanel, nuestra representante en Eurovisión, ha hecho el pregón en las fiesta del orgullo en Madrid

Minorías detrás de un muro infranqueable dice Chanel. La democracia es un sistema en el que manda la mayoría. Pero no solo es eso. Además de mandar la mayoría, la democracia es un sistema en el que las minorías, aunque no ganen las elecciones, son respetadas y tenidas encuenta . Minorías de todo tipo. Pero si las minorías le hacen caso a Chanel y se fortifican detrás de un muro la democracia funciona peor porque se crean guetos. Cada vez hay mas minorías en nuestra sociedad y si todas se las minrías pertrechan tras un muro, cada vez habrá menos nosotros y cada vez habrá más ellos, los otros. Respetemos las minorías y recordemos que hay un nosotros por encima de mayorías y minorías.

Se ha ido como vino, despeinado. Boris Johnson, ahora sí, ha dimitido como primer ministro británico, después de que 57 altos cargos de su Gobierno hubiesen dimitido para echarle. Johnson en su discurso de despedida ha recordado que fue elegido con la mayoría más destacada conseguida por el Partido Conservador desde 1987 y el mayor número de vostos desde 1979.

Johnson ganó las elecciones en 2019, hace dos años y medio, con una aplastante mayoría. Ahora se ha tenido que marchar por sus mentiras, mentiras en el parlamento, mentiras a todas horas. Johnson mintió cuando dijo que no sabía que las fiestas en las que participó durante ell Covid eran fiestas. Mintío negando que estuviera al tanto de las acusaciones de abuso sexual de uno de sus más estrechos colaboradores. Pero la gran mentira de Johnson, como la de los últimos líderes conservadores, ha sido la de prometer que el paraíso iba a llegar a la tierra en el momento en el que se terminaraa de poner en marcha el Brexit. El lema de Johnson en la campaña fue Get the brexit Done, pongamos el brexit en marcha.

La mentira de Johnson sobre el Brexit la quisieron creer muchos británicos. Muchos quieren seguir creyendo esa mentira. Johnson consiguió el voto de gente que no había votando a los conservadores nunca. Pero el Brexit no ha traído paraiso alguno. Hay nuevos controles en las fronteras. Faltan caminoreos, ha habido desabastecimiento, Han caídos las inversiones, se ha reducido el mercado laboral por una política migratoria extraordinariamente restrictiva y ha subida del coste de la vida Johnson es el tercer primer ministro seguido que no acaba su mandato, Antes de él y May (2016-2019) fue David Cameron. Son víctimas del Brexit como lo son todos los británicos. Johnson convetrtió el partido conservador en un partido nacionalista antieropeo. Fuera de Europa, aunque te llames Boris y aunque tomes el té a las 5, hace mucho,mucho frío. El populismo de derechas es tan malo como el populismo de izquierdas.