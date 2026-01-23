Gonzalo Miró, sobre el juicio al Real Madrid por el Bernabéu: "Es más difícil demostrar los pagos a Negreira que el hecho de que haya vecinos que se sienten perjudicados"

El Real Madrid se sentará en el banquillo para ir a juicio por los conciertos en el Santiago Bernabéu. Así lo ha decidido la magistrada que lleva el caso por un supuesto delito contra el medio ambiente por contaminación acústica, como se ha analizado en El Partidazo de COPE. La decisión llega tras las denuncias de la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu por los eventos presuntamente ilegales celebrados en el estadio.

¿A qué penas se enfrenta el club?

El catedrático de derecho penal, Emilio Cortés, ha explicado en el programa las posibles consecuencias para la entidad. Aunque lo más habitual para las personas jurídicas es una sanción económica, la ley también prevé "el cese temporal de la actividad durante un tiempo, o el cese de sus instalaciones".

Cortés ha aclarado que, si bien irónicamente se puede decir que "la persona jurídica sí tiene pena de muerte, que es su disolución", no se ha disuelto ninguna en España y no cree que haya intención de aplicarla a un club deportivo.

Para que el Real Madrid pueda ser juzgado, el auto debe incluir a una persona física, que según se ha comentado en el programa, sería José Ángel Sánchez. "Una persona jurídica, sea el Madrid, sea la que sea, no puede ser acusada si no va al compás de la persona física que cometió el delito", ha señalado Cortés.

La comparación con el 'caso Negreira'

El debate en el plató de COPE ha derivado rápidamente en una comparación con la celeridad de otros procesos judiciales, como el 'caso Negreira'. La discusión sobre la rapidez de la justicia en este caso frente a otros ha provocado un cruce de acusaciones entre los tertulianos, con comentarios sobre un supuesto "victimismo" y una "confabulación" contra el Real Madrid.

En este contexto, Gonzalo Miró ha lanzado una reflexión que ha centrado el debate. El tertuliano ha afirmado que, desde su punto de vista, "es bastante más difícil demostrar que con los pagos a Negreira se compraran partidos, que el hecho de que haya vecinos que se sientan perjudicados por el ruido del Bernabéu".

Esta afirmación ha avivado la polémica, llevando la conversación hacia los recientes avances en la investigación que afecta al FC Barcelona. Se ha mencionado la aparición de "24 cheques que ya son el soporte físico" de los pagos al número dos del CTA, lo que ha intensificado el cruce de reproches sobre el procesamiento del Real Madrid.