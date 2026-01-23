Pilar García de la Granja, experta económica: "Ahora a los 50 años tienes que seguir trabajando porque te quedan, de media, otros 35 años más de esperanza de vida"

La situación del empleo en España para los trabajadores de más edad es alarmante. Así lo ha expuesto este viernes la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha desgranado los datos que confirman una realidad preocupante: la mitad de los desempleados en nuestro país tiene más de 50 años.

García de la Granja se ha hecho eco de la alerta lanzada por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que asegura que el año pasado "solo el 9,2 % de los contratos cerrados fueron firmados por personas mayores de 55 años". Esta cifra se agrava al saber que el "47 % de las personas paradas en España tienen más de 50 años", un dato que Jorge Bustos, conductor del espacio, ha calificado como "una tragedia".

Discriminación por edad y sexo

La brecha por edad es evidente. Según los datos aportados por la periodista en COPE, el grupo de edad de 20 a 24 años concentra el 19 % de los contratos firmados, mientras que los mayores de 59 años apenas alcanzan un exiguo 3 %. Este colectivo, subraya la organización, "es el que menos oportunidades de contratación concentra".

Una de cada 3 mujeres desempleadas forma parte del grupo de mayores de 50 años" Pilar García de la Granja Periodista económica

A la discriminación por edad se le suma la de género. Pilar García de la Granja ha destacado la "doble discriminación" que sufren las mujeres, que representan un 60 % del total de la población desempleada. Según el informe citado, "una de cada 3 mujeres desempleadas forma parte del grupo de mayores de 50 años", lo que "supera en 10 puntos a los hombres de la misma edad".

De hecho, y como ha señalado García de la Granja, en todos los tramos de edad los hombres concentran más contratos que las mujeres, representando el 53 % de los contratos firmados.

Europa Press La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

La exigencia de nuevas políticas

Ante esta situación, el colectivo reclama medidas urgentes. Pilar García de la Granja ha explicado que se piden "políticas activas de empleo específicas para mayores de 55 años" con el objetivo de "crear un mercado laboral inclusivo que sea capaz de aprovechar la experiencia y el conocimiento de las personas mayores de 50". Esta demanda busca reintegrar el talento senior en el mercado de trabajo.

El potencial de este colectivo es enorme. En España, hay cerca de 7 millones de personas en la franja de 50 a 57 años y otros 4 millones entre los 60 y 67, sumando un total de 11 millones de personas. Sin embargo, según los últimos datos disponibles, entre 800.000 y 818.000 personas mayores de 50 años se encontraban en situación de paro a finales de 2024.