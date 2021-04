Fernando de Haro: "Sánchez tiene que tener mucho aguante psicológico para presentar el plan de recuperación"

Audio

Al presidente del Gobierno hay que reconocer un mérito, o varios méritos, hay que tener mucho aguante psicológico y mucha autoestima para presentar nueve veces el plan de ampuloso nombre, de recuperación, transformación y resiliencia, sin anunciar nada. Nueve veces ha hecho un declaración de intenciones sin concretar nada con palabras vacias. Esta mañana lo ha hecho en el Congreso.

Se percibe cierto agotamiento en la fábrica de discursos del presidente porque están llenos de metáforas grandilocuentes, y palabras. Palabras vacuas de quien dice estar escribiendo un gran capitulo de la historia de España.

El triunfalismo del presidente del Gobierno no concreta el plan del nombre largo y se olvida de los más de 80.000 muertos, de la mayor crisis desde la Guerra Civil, de la mayor crisis de la OCDE, solo superada por la de Argentina , de los más de 5 millones de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Sánchez habla de vacunas, menos mal que la UE ha conseguido un acuerdo con Pfizer para que nos manden más vacunas, Sanchez habla de un mundo idílico. Cada vez recuerda más a Zapatero y Zapatero acabo intervenido.

Como el plan de nombre largo no tenía nada que discutir, los grupos parlamentarios se han dedicado, todos menos VOX, a criticar a Sánchez porque el estado de alarma se acabe el 9 de mayo. En realidad, como ha subrayado, el PNV y el PP, el problema no es que el 9 de mayo se acabe el estado de alarma que es un estado excepcional. La crítica es que el presidente, en este tiempo, no haya cumplido su compromiso de promulgar una legislación sanitaria que no hiciera necesario el estado de alarma.

Desde que Sánchez se dio cuenta hace un año de que no era capaz de comprar mascarillas y material sanitario suficiente y de que el mando único ponía en evidencia su incapacidad de gestión, lo que hace es echarle la culpa a los demás. Hoy lo ha vuelto a hacer, si después del 9 de mayo, sin estado de alarma, sin haber hecho una reforma de la legislación sanitaria, aumenta más el lío, todo será culpa de los demás, no culpa suya. Si hay lío, será porque las autonomías no hay trabajado en unidad, no se han coordinado y por que ha fallado la responsabilidad de todos los españoles.

Todo el mundo va a ser responsable menos él. Si llega el lío después del 9 de mayo es que los españoles no habremos sido responsables. Ese es el razoamiento que hay detrás de estas palabras. La situación del 9 de mayo se va a parecer mucho a la que tenemos ahora. Si todo depende de la coordinación y de nuestra responsabilidad, porque seguimos en estado de alarma.