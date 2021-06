Fernando de Haro: "Sánchez no puede contar con los partidos constitucionalistas"

Audio

Esto ya lo hemos vivido. Ya pasó el verano pasado lo que está pasando en el comienzo de este verano. Volvemos ahora a vivir un repunte de los casos de COVID, con jóvenes en este caso protagonizando los brotes. Se han disparado los casos en Cataluña, han repuntado los casos en Galicia, Baleares, País Vasco y Navarra. La incidencia acumulada entre los jóvenes supera en España los 250 casos por 100.000 habitantes. Y en medio de este repunte, todavía moderado, la noticia es que los estudiantes en el hotel covid de Mallorca han conseguido provisiones de alcohol. Esto no se ha acabado.

Hoy Sánchez en el Congreso. Se ha escenificado el problema de que Sánchez no puede contar con los partidos constitucionalistas, porque el mismo se ha cerrado esa vía y sus socios secesionistas no le dan tregua. Sánchez ha defendido los indultos y ha asegurado que se compromete a no celebrar un referéndum.

Era el momento de que ERC le diera tregua, cuando los indultos, estaban frescos, cuando Sánchez ha recibido a Aragones en Moncloa. Pero no ha habido respeto.

Rufián le ha dado a Sánchez donde más le duele. El tiempo. Ahí está la clave del actual proyecto de ERC. De la reunión de ayer de Aragonès y de Sánchez y de los últimos movimientos se deduce cuál es la táctica de ERC.

Sánchez promete en el Congreso que no habrá referéndum de autodeterminación: "El PSOE no va a aceptarlo"

Pedro Sánchez, ha defendido en el Congreso su decisión de conceder los indultos a los organizadores de 'procés' en Cataluña, como primer paso en la nueva etapa de diálogo. Eso sí, ha querido dejar claro que "no habrá referéndum de autodeterminación", porque el Ejecutivo seguirá actuando "con la máxima firmeza" para que se cumpla la ley, y porque el PSOE "nunca jamás" apoyará reformar la Constitución para permitir una consulta independentista.