Fernando De Haro: "Sánchez no intenta un toque de queda como el de Macron por su debilidad política"

Hace un momento, a las tres, hemos intentado comprender cuál es la situación del coronavirus en España antes de que comience el fin de semana. La situación es mala se mire como se mire. Estamos entre 150 y 200 muertos diarios. Una tasa de incidencia de 349 infectados por cada 100.000 cuando debería ser de 25, a lo más, 50.

En esta situación Sánchez ha hecho una comparecencia en Moncloa como las de primavera, ha hablado de la necesidad de tener moral de victoria y ha anunciando tiempos mejores. ¿Qué medidas ha anunciado Sánchez para afrontar la situación que ha calificado de grave?

Sánchez no ha anunciado ninguna medida, solo ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha asegurado que habrá un nuevo estado de alarma si lo piden las CAS. El País Vasco ya lo ha hecho.

El nuevo plan del Ministerio de Sanidad

Ayer el Ministerio de Sanidad presentó un sistema de alertas que dibuja un panorama sombrío, 12 de las 17 CAS están en el máximo nivel de alerta por lo que deberían cerrar todo a partir de las 11 de la noche.

Algunas necesitan un toque de queda, es decir, un estado de alarma. Pero no lo van a tener. Hace una semana el ministro Illa dijo que si Madrid no bajaba hasta los 100 o 200 casos por cada 100.000 habría que prorrogar el estado de alarma. La Comunidad de Madrid está muy por encima de esa incidencia. Habría que prorrogar el estado de alarma. El alcalde de Madrid, Almeida, está ahora a favor del toque de queda. Pero no va a haber estado de alarma para Madrid. ¿Por qué Sánchez sí decretó el estado de alarma para torcerle la mano a Ayuso, y no decreta un estado de alarma para muchas CAS donde es necesario? ¿Por qué no intenta un toque de queda como el de Macron?

Por su debilidad política. Porque no tiene una mayoría estable para sostener el estado de alarma más allá de 15 días. Y por eso, cada uno tira por su lado. Ayuso, que rechazó el estado de alarma, ha aprobado a partir del lunes una prohibición de reuniones sociales de 12 a 6 de la mañana, toque de queda suave.

Castilla y León ha preparado un toque de queda para mañana. Sánchez, ya digo, predicando sin dar trigo.