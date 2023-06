Fernando de Haro: "En realidad, las políticas feministas de Irene Montero han sido las políticas de Sánchez"

Audio

El problema es que se pueden quedar sin aire o morir de frío. A estas horas seguimos sin noticias del sumergible que este domingo desapareció mientras descendía hasta los restos del Titanic. Si noticias de los cinco personas que van en el sumergible. Se perdió el contacto 1 hora y 45 minutos después de iniciar la inmersión. David Gallo experto en inmersiones.

El Titan, que es como se llama el sumergible, puede descender a 4.000 metros de profundidad, tiene autonomía para 100 horas. Stockton Rush, fundador y CEO de OceanGate.

¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había de bajar al Titanic? Pues ninguna necesidad y toda la necesidad. Desde luego hay que evitar cualquier tipo de temeridad y no hay ninguna necesidad. Y todo era necesidad. No había necesidad de pintar las cuevas con grandes bisontes de color rojo y las pintamos. No había necesidad de dar la vuelta al mundo y dimos la vuelta al mundo. No había mucha necesidad de explorar los polos y los exploramos. No había necesidad de pisar la luna y la pisamos. La necesidad no es solo la necesidad de vestirse, de comer, de tener una casa cómoda, de tener una buena necesidad. También es necesidad la curiosidad, el deseo de conocer, de ver, es necesidad ser atrapado por una maravilla.

Hubo un tiempo en el que lo decisivo ante unas elecciones era hacerse con el voto femenino. Ahora en Moncloa se han dado cuenta de que la izquierda se desangra por el voto masculino. En Onda Cero, Sánchez ha reconocido que las políticas feministas de Irene Montero han hecho daño en los hombres de izquierda entre los 40 y los 50. En realidad, las políticas feministas de Irene Montero han sido las políticas de Sánchez. Los de Sumar que han dejado tirada a Montero reivindican su feminismo.

En 2019, según algunas encuestas, España era uno de los países más feministas del mundo. Ese año, solo un 9% de mujeres creía que los hombres son más capaces. El 60% de los hombres ese año se consideraban feministas. ¿Por qué Sánchez pierde 850.000 votos masculinos? Lo tiene claro.

Sánchez pierde voto masculino porque la Ley Trans no es feminista, por la rebaja de penas a los agresores y porque Ángela 'Pam' dice que en España los hombres "son bastante violadores".